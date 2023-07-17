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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

السر في الخاتم.. تفاصيل تعرض فيفي عبده للسحر الأسود بهدف المرض

فيفي عبده
فيفي عبده

كشفت الإعلامية بسمة وهبة، تفاصيل تعرض الفنانة فيفي عبده، للسحر الأسود، من خلال المنتج أحمد الزواوي، حيث استضافت الأخير في مداخلة هاتفية للرد عما قاله أخيرا. 

وقال المنتج أحمد الزواوي في مداخلة مع بسمة وهبة، إن خلافه مع فيفي عبده يعود إلى عام 2017، حيث وقعت معه على بطولة فيلم مقابل 400 ألف جنيه، واستلمت عربون قدره 60 ألف، وبعد اتمام التعاقد مع باقي الأبطال وتحديد موعد للتصوير، تفاجئ بهروب فيفي عبده، وامتناعها عن التصوير. 

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وتابع أحمد الزواوي، أنه تقدم بشكوى ضد فيفي عبده، في نقابة المهن التمثيلية، لكن دون جدوى، وفشلت كافة المساعي الرسمية والودية للحل. 

وأضاف أحمد الزواوي، أن مرض فيفي عبده، بسبب هدرها لحقه قبل 6 سنوات، وعندما واجهته بسمة وهبة بأنه استخدم السحر الأسود لمرض فيفي عبده، والفيديو الذي قال فيه «السر في الخاتم ده»، تملص ونفى كلامه، واصفا أنه لديه قدرات ربانية يستخدمها ضد من يؤذيه على حد قوله. 

 

مرض فيفي عبده

كشفت الفنانة فيفي عبده عن تعرضها لوعكة صحية شديدة ، مؤكدة انها تتعرض للحسد في كثير من الاوقات.

وقالت فيفي عبده في لقاء مع et بالعربي: لأول مرة بقول لجمهوري ارحموني الناس كلها بتحبني، لكن أنا ممكن أحسد نفسي والحسد موجود ولكن زاد عن حده معايا، ومش عاوزة أضعف وأقول لهم أني محسودة لأني مش عاوز العطف وأنا دايما واقفة زي الأسد برقص ومبسوطة وبسمع المزيكا، ومش عاوزة اكئب الناس لأن الناس دي بتصحى من النوم تشوف صفحتي ويشوفوا عاملة إيه.

 

فيفي عبده 


كما تحدثت عن تفاصيل الوعكة التي تعرضت لها، قائلة: الغضروف قفل على العصب وما بقاش العصب يتحرك ورجلي بقيت تقيلة، وربنا يتم شفائي لأن الصحة تاج ولو مال الدنيا معاك ومفيش صحة يبقى أنت مش معاك حاجة.

وأضافت فيفي عبده: دوروا على عروق في إيدي مالقوش ولما عملوا ليا فحص لقوا القلب فيه رفة، وطبلوا على الهواء دكتور قلب وخدت بنج وعملوا ليا منظار علشان يطمنوا على القلب ولما اطمنوا كانوا مجهزين اوضة العمليات بتاعة العمود الفقري، ولما سافرت علشان اتكرم فوجئت وأنا بحط رجلي على السلم لقيت رجلي تقيلة ودي كانت بالنسبة ليا مفاجأة قدام الناس وما كنتش قادرة أطلع علشان اتكرم.

فيفي عبدة الفنانة فيفي عبده مرض فيفي عبده بسمة وهبة المنتج أحمد الزواوي

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