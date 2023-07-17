الأهلي يعلن موعد تطبيق الزيادة الجديدة للاشتراك في عضوية النادي.. فيديو

قال الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن النادي الأهلي شريك رئيسي في عملية التطوير التي تشهدها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي، موضحًا أن الأهلي حصل على 43 فدانا لإنشاء فرع النادي في مدينة العلمين الجديدة.

وأضاف المدير التنفيذي للنادي الأهلي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "هناك تقدير لمجهود القيادات الأمنية على مدار الموسم وتقديم الدعم اللازم للأهلي في كافة البطولات المحلية والأفريقية".

وأشار: "هناك إقبال على الاشتراك في عضوية النادي الأهلي بالفروع الجديدة، كما أن مجلس إدارة النادي الأهلي مد فترة العمل بالرسوم القديمة دون زيادة حتى 30 أغسطس 2023، وسيتم تطبيق الزيادة الجديدة للاشتراك بداية من أول سبتمبر المقبل".

وأوضح: "مسئولو رابطة الأندية واتحاد الكرة سوف يسلمون النادي الأهلي درع الدوري في المباراة الأخيرة أمام حرس الحدود، والدرع موجود وسيعود مرة أخرى لبيته".

