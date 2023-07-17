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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خاص ..خطاب جديد من الداخلية لـ الأهلي والنادي يرد غدا بالقرار الحاسم

الأهلي
الأهلي

أرسل مسئولو نادي الداخلية خطابا رسميا الى النادي الأهلي يطلب فيه تأجيل مباراة الأهلي مع الداخلية فى بطولة كأس مصر المقرر لها يوم 30 يوليو الجاري فى دور الـ 16 لبطولة كأس مصر .

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ومن المقرر ان تقام مباراة الأهلي مع الداخلية فى بطولة كأس مصر باستاد القاهرة بعد أن تأهل الى هذا الدور بعد فوزه على منتخب السويس بهدف نظيف فى مباراة دور الـ 32 .

وأوضح نادي الداخلية فى خطابه الرسمي الى النادي الأهلي اليوم أنه فى ظل العلاقة الطيبة بين الفريقين ينتظر الرد الرسمي من النادي الأهلي واخطار اتحاد الكرة بالقرار الرسمي .

وكشفت مصادر داخل نادي الداخلية أن النادي يتمنى موافقة النادي الأهلي على الخطاب وتأجيل المباراة فى ظل النقص العددي الذى يعاني منه فريق الداخلية فى تلك المرحلة .

فيما كشفت مصادر داخل النادي الأهلي لـ “ صدي البلد ” أن الخطاب سيتم مناقسته غدا بين ادارة النادي مع الجهاز الفنى لاتخاذ القرار المناسب .

خطاب لوزارة الداخلية

أرسل النادي الأهلي خطابًا صباح اليوم إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وذلك للموافقة على الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة في مباراة الأهلي وحرس الحدود، المقرر لها بعد غد الأربعاء باستاد القاهرة لحضور مراسم تسليم درع الدوري.

وأكد النادي في خطابه، على تقديره للجهود الكبيرة التي بذلها رجال الأمن، والمسئوليات التي تحملوها على مدار الموسم في كافة المنافسات المحلية والإفريقية.

ويلتقي الأهلي مع حرس الحدود، في إطار اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ33 لمسابقة الدوري.

 

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