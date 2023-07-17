تقارير: الوحدة السعودي يستهدف التعاقد مع طارق حامد

أكدت تقارير إعلامية، اليوم الاثنين، أن نادي الوحدة السعودي يرغب في التعاقد مع المحترف المصري طارق حامد لاعب اتحاد جدة السعودي، في فترة الانتقالات الصيفية.

وبحسب شبكة قنوات “الكأس” القطرية، فإن الوحدة السعودي ضمن الأندية المهتمة بالظفر بخدمات طارق حامد، حال رحيله عن الاتحاد، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وكانت تقارير قد أكدت احتمالية رحيل حامد عن الاتحاد، مع اقتراب النادي السعودي من التعاقد مع البرازيلي فابينيو لاعب ليفربول الإنجليزي.

وربطت تقارير صحفية، حامد بالانتقال إلى بيراميدز، أو العودة لـ الزمالك، أو الانتقال لفرق الوسط بالدوري السعودي.