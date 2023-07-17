صناعة النواب: التحالف الوطني للعمل الأهلي نقلة نوعية لخدمات المجتمع المدني

أكد النائب معتز محمد محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي، بات يخطو بثبات لتنفيذ المستهدف، باعتباره أحد أركان مسارات التنمية الشاملة في الجمهورية الجديدة.

مساعدة وإغاثة المتضررين

وأشار النائب إلى العديد من الخدمات التي يقوم بها التحالف الوطني للعمل الأهلي، بينها القوافل طبية، ستر وعافية، ومساعدة وإغاثة المتضررين جراء أحداث، بالإضافة إلي دوره في تشييد مدارس ومستشفيات وتوفير فرص عمل.

وقال رئيس صناعة البرلمان: التحالف الوطني وبتوجيهات الرئيس السيسي أصبح قوة ضخمة للعمل التطوعي، وبمثابة نقلة نوعية، ونتاج تخصيص عام 2022 عاما للعمل الأهلي.

وأكد محمود، أهمية قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي، الذي وافق عليه مجلس النواب، باعتباره إضافة حقيقية، وطفرة بعمل المجتمع المدني.

وأوضح المهندس معتز محمد محمود، أن قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي، يهدف إلى توفير المزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجميع المواطنين، ويتماشى كذلك مع استراتيجية حقوق الإنسان التى أطلقتها الدولة المصرية بقيادة السيسي، لاستكمال المسار التنموى القومي الذي يرسخ مبادئ الجمهورية الجديدة.