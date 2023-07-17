رئيس جمعية مصطفى محمود: قانون التحالف الوطني تتويج لمشواره في العمل الخيري

قال الدكتور أحمد الخربوطلي رئيس مجلس إدارة جمعية مصطفى محمود، إنّ قانون التحالف الوطني هو النتيجة النهائية والطبيعية والمطلوبة للتحالف، الذي جرى تشكيله منذ عام ونصف العام بناءً على دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي باعتبار أن عام 2022 هو عام المجتمع المدني، مشددًا على أن التحالف الوطني ذراع للدولة في مساندة الإنسان المصري في أي مكان، كما أن القانون تتويج لمشواره في العمل الخيري والاجتماعي.

وأضاف الخربوطلي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نانسي نور على قناة "اكسترا نيوز"، أنّ جمعياتنا ومؤسساتنا الموجودة على الأرض طيلة السنوات الماضية كانت تنفذ عملها دون أي مشكلات، ولكن كان ينقصها التنسيق والاتحاد وتبادل المعلومات، وهو ما أدى إلى عدم وصول المساعدات إلى بعض المستحقين.

وتابع رئيس مجلس إدارة جمعية مصطفى محمود، أنه بعد تأسيس التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تم تبادل المعلومات والخبرات في توسيع دائرة التوزيع والتنمية والمساعدات في شتى المجالات ما بين الطبية والاجتماعية والتنمية البشرية والاستدامة والزراعة والصناعات الصغيرة.

وأكد، أن قانون التحالف الوطني توّج هذه الجهود التي قامت باتفاق مباشر بين الجمعيات والمؤسسات الخيرية: "كلنا قعدنا مع بعض عشان نفهم بعض ونعرف كل واحد بيعمل ايه وازاي نستفيد من بعض ونصل إلى المواطن الأولى بالرعاية في أي مكان من غير أي مكان".