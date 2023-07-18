قرصة ودن.. منتج يعترف بعمل سحر لـ فيفي عبده.. وهذا رد الأزهر|فيديوجراف

فيفي عبده .. رد الدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة، المشرف على رواق الأزهر الشريف، على تصريحات المنتج أحمد الزواوي، الذي زعم أنه استغل علم الفلك في إيذاء الفنانة فيفي عبده بحجة أن لديها 10 ألاف دولار ترفض سدادها له، لذلك قرر استخدام هذه الطريقة للضغط عليها.

وقال "فؤاد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، إن العالم أجمع يشهد لأمة الإسلام بالتقدم العلمي والتكنولوجي من مئات السنين، وثقافة الانهزامية.

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