اعترف باستخدام السحر ضد فيفي عبده.. الأزهر يفتح النار على أحمد الزواوي

رد الدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة، المشرف على رواق الأزهر الشريف، على تصريحات المنتج أحمد الزواوي، الذي زعم أنه استغل علم الفلك في إيذاء الفنانة فيفي عبده بحجة أن لديها 10 ألاف دولار ترفض سدادها له، لذلك قرر استخدام هذه الطريقة للضغط عليها.

أول رد من الأزهر على إيذاء فيفي عبده بالفلك

وقال "فؤاد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، إن العالم أجمع يشهد لأمة الإسلام بالتقدم العلمي والتكنولوجي من مئات السنين، وثقافة الانهزامية لا تعرفها الأمة الإسلامية، وأي شخص يزعم أنه يستخدم الشيطان أو الفلك في تصريف أوامر الكون فهذا يعني أنه لا قيمة للإنسان.

وشدد على أن الله هو من يتحكم في الكون ويسيطر على الأقدار، أما السحر والشعوذة حذر منها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مستشهدًا بحديث النبي " من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ﷺ".

وتابع العالم الأزهري: "لو كانت الشياطين هي التي تسير الإنسان، وهي التي تضع الأزمات الاقتصادية، فليأتي أي شخص من هؤلاء ويحل المشاكل الموجودة في الدول من أزمات اقتصادية، ولو الشيطان هو اللي بيكسب ويخسر الفرق لا يوجد داعي لاستقدام مدربين من الخارج".

وأردف أن مثل هذه التصريحات هي ثقافة انهزامية تؤدي إلى إحباط الشباب والمواطنين، يجب أن يتم الأخذ بالأسباب لأن الله هو مسير الأقدار، وهو المتحكم في الكون بالكامل.