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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة: خروج روسيا من اتفاقية الحبوب سيوجه ضربة للمحتاجين في كل مكان

جويتريش
جويتريش

انتهى اتفاق يسمح بالتصدير الآمن للحبوب الأوكرانية من البحر الأسود للسنة الماضية، يوم الاثنين، بعد انسحاب روسيا محذرة من أنها لا يمكن أن تضمن سلامة السفن في خطوة قالت الأمم المتحدة إنها 'ستوجه ضربة إلى المحتاجين في كل مكان'.

واقترحت موسكو أنه في حالة تلبية مطالب تحسين صادراتها من الحبوب والأسمدة ، فإنها ستفكر في إحياء اتفاقية البحر الأسود. ومع ذلك ، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إنه تم أيضًا إنهاء اتفاق للأمم المتحدة ساعد روسيا في إرسال شحنات خلال العام الماضي.

وقالت وزارة الخارجية الروسية 'فقط عند تلقي نتائج ملموسة ، وليس الوعود والتأكيدات ، ستكون روسيا مستعدة للنظر في استعادة الاتفاق'.

أبلغت روسيا وكالة الشحن التابعة للأمم المتحدة - المنظمة البحرية الدولية (IMO) - أن 'ضماناتها لسلامة الملاحة' قد ألغيت وأن 'الإجراءات الضرورية الاستباقية وتدابير الاستجابة لتحييد التهديدات التي يشكلها نظام كييف في المنطقة ستكون كذلك. مأخوذ.'

تبحث شركات التأمين ، الإثنين ، ما إذا كانت ستجمد تغطية أي سفن ترغب في الإبحار إلى أوكرانيا. كان رد الفعل في سوق الحبوب متواضعًا ، حيث ارتفعت العقود الآجلة للقمح في الولايات المتحدة بنحو 3٪ بينما ارتفعت العقود الآجلة للذرة في الولايات المتحدة بنحو 1٪.

وقال تاجر ألماني 'أعتقد أن هناك اعتقادا في السوق بأن روسيا والاتحاد الأوروبي لديهما إمدادات كبيرة من القمح يمكن أن تلبي الطلب العالمي في الأشهر المقبلة مع وصول المحاصيل.'

توسطت الأمم المتحدة وتركيا في اتفاق البحر الأسود في يوليو من العام الماضي لمكافحة أزمة الغذاء العالمية التي تفاقمت بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022. أوكرانيا وروسيا من بين أكبر مصدري الحبوب في العالم.

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الاثنين إنه يجب القيام بكل شيء حتى يستمر استخدام ممر تصدير الحبوب في البحر الأسود ، حسبما قال المتحدث باسمه.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة جوتيريس للصحفيين 'قرار الاتحاد الروسي اليوم سيوجه ضربة للمحتاجين في كل مكان.'

وقال جوتيريس إن الأمم المتحدة ستواصل محاولة ضمان وصول المنتجات الغذائية والأسمدة من أوكرانيا وروسيا دون عوائق إلى الأسواق العالمية.

ووصفت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ، ليندا توماس جرينفيلد ، تحرك موسكو بأنه 'عمل وحشي'.

تم تصدير ما يقرب من 33 مليون طن متري من الذرة والقمح والحبوب الأخرى من قبل أوكرانيا بموجب هذا الترتيب. وغادرت السفينة الأخيرة أوكرانيا بموجب الاتفاق يوم الأحد.

لإقناع روسيا بالموافقة على صفقة البحر الأسود ، تم إبرام مذكرة تفاهم لمدة ثلاث سنوات في يوليو 2022 وافق بموجبها مسؤولو الأمم المتحدة على مساعدة روسيا في نقل صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة إلى الأسواق الخارجية.

كانت المطالب الرئيسية لروسيا هي استئناف صادراتها من الأمونيا عبر خط أنابيب إلى ميناء أوديسا الأوكراني وإعادة ربط بنكها الزراعي الحكومي روسيلخززبانك بنظام المدفوعات الدولي SWIFT. وكان الاتحاد الاوروبي قد قطعها في يونيو حزيران من العام الماضي بعد الغزو.

قال جوتيريش يوم الاثنين إن الأمم المتحدة تمكنت من إنشاء 'آلية مدفوعات مخصصة' للبنك الزراعي الروسي من خلال البنك الأمريكي جي بي مورجان تشيس آند كو (JPM.N) و 'توسطت مؤخرًا في اقتراح ملموس' مع المفوضية الأوروبية لتمكين بنك روسيلخز. شركة فرعية لاستعادة الوصول إلى SWIFT.

لكنه أشار إلى أن كل هذه الجهود ستنتهي لأن انسحاب روسيا من اتفاقية البحر الأسود أنهى أيضًا اتفاقها مع الأمم المتحدة بشأن صادراتها ، والذي التزمت بموجبه موسكو 'بتسهيل تصدير المواد الغذائية وزيت عباد الشمس والأسمدة الأوكرانية دون عوائق. - موانئ البحر الأسود الخاضعة للرقابة '.

الجوع العالمي
كان جوتيريش قد قام بمحاولة أخيرة لإنقاذ صفقة الحبوب في البحر الأسود من خلال الكتابة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء الماضي ليطلب منه تمديدها مقابل تعاون المفوضية الأوروبية بشأن بنك روسيلخزبانك.

وفي رسالة إلى جوتيريش يوم الاثنين ، قالت روسيا إن الخيارات المطروحة 'غير مجدية ولن تضمن استمرار المعاملات المالية عبر الحدود' ، حسبما كتب نائب مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي على تويتر. وقال إن الرسالة أبلغت جوتيريش أن موسكو تنهي صفقة الحبوب في البحر الأسود.

وصفت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين قرار روسيا بأنه 'خطوة ساخرة' ، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي سيواصل العمل من أجل ضمان الأمن الغذائي للدول الفقيرة.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يعتقد أن بوتين يريد استمرار الصفقة ، مضيفًا أنه سيناقشها عندما يجتمعان شخصيًا في أغسطس.

كانت روسيا قد وافقت ثلاث مرات في العام الماضي على تمديد اتفاق البحر الأسود ، لكنها علقت أيضًا لفترة وجيزة مشاركتها في نهاية أكتوبر ردًا على هجوم بطائرة بدون طيار على أسطولها في شبه جزيرة القرم.

كان هناك قلق بشأن تأثير انتهاء صلاحية الاتفاقية على إطعام الجياع في جميع أنحاء العالم.

وبموجب الاتفاق ، قالت الأمم المتحدة إن برنامج الغذاء العالمي (WFP) قد اشترى 80٪ من القمح حتى الآن في عام 2023 من أوكرانيا - ارتفاعًا من 50٪ في عامي 2021 و 2022. وشحن برنامج الأغذية العالمي حوالي 725 ألف طن متري من القمح الأوكراني إلى أفغانستان. والسودان وجيبوتي وإثيوبيا وكينيا والصومال واليمن لمكافحة الجوع.

قال يان إيجلاند ، الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين: 'يتم قطع حصص الإعاشة للأطفال كل يوم الآن في جميع أنحاء العالم - إنها دراماتيكية تمامًا وهذه (الصفقة) كانت واحدة من القليل من بصيص الأمل في عصر المجاعة التوراتية هذا'.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اتفاقية الحبوب البحر الأسود الخارجية الروسية

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