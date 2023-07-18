عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السفير أحمد أبو زيد: السياسة الخارجية المصرية متوازنة في العلاقات مع الدول

سامح شكري
سامح شكري

قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن سياسة مصر الخارجية لعبت دورا كبيرا منذ ثورة 30 يونيو وحتى الآن، بجانب الدفاع عن شرعية 30 يونيو، من خلال التواصل مع دول العالم كافة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، خلال برنامج من مصر، تقديم الاعلامي عمرو خليل المذاع على قناة سى بى سى، أن الانفتاح على العالم يعد من أبرز أولويات الدبلوماسية المصرية والسياسة الخارجية، لافتا إلى أن الدولة المصرية تبنت مواقف في المحافل الدولية، وكذلك بالقرارات التي طرحت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتزمت فيها بمبادئ الميثاق الخاصة بعدم الاعتداء وضرورة احترام سيادة الدول، ووقوفها إلى الشرعية الدولية فيما يتعلق بقواعد القانون الدولى.

وأوضح "أبو زيد"، أن السياسة الخارجية المصرية متوازنة في العلاقات مع الدول، وكذلك تسعى لبناء شراكات استراتيجية مع الصين والهند وتعزيز التقارب مع إفريقيا، وتقف أمام محاولات تسيس المنظمات الإقليمية أو الفنية لافتا إلى أن مصر دعت إلى عدم تسيس هذه المنظمات.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن مصر تمكنت من رسم ملامح واضحة تتوافق مع توجهات وأهداف المبادئ التي تتأسس عليها الجمهورية الجديدة، من خلال سياستها الخارجية، كما انضمت مصر إلى المبادرة الإفريقية؛ للتعبير عن موقف إفريقيا القلق للغاية من تداعيات هذه الحرب وتداعياتها، على أزمة الغذاء العالمية وسلاسل الغذاء ووفرة الأسمدة.

30 يونيو أحمد أبو زيد الاعلامي عمرو خليل الجمهورية الجديدة الجمعية العامة للأمم المتحدة السياسة الخارجية المصرية المتحدث باسم وزارة الخارجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من محمود كهربا بعد أنباء إيقافه

مفاجأة.. التراجع عن رفع أسعار السجائر | وهذه قائمة بثمن 28 نوعًا

شوبير يكشف سبب تأخير الأهلي في إعلان صفقة إمام عاشور

3 مشاكل.. الأسباب الحقيقية وراء عدم إتمام الأهلي لـ صفقة إمام عاشور

بلاستيك مزيف وكاذبة.. تصريح صادم من طليق نسرين طافش بعد طلاقهما

ربنا خالقنا برقبة.. دعاء فاروق ترد على انتقادات ملابسها بعد الحج

بشأن صفقة إمام عاشور.. أحمد حسن يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

ساب البيت أول 3 أيام جواز.. طليقة حسن شاكوش تكشف المستور

ترشيحاتنا

البلدان الفقيرة تهتز.. نهاية صفقة الحبوب تنذر أشد الناس احتياجا في إفريقيا بالألم |تقرير

الخارجية: الوضع في السودان مؤسف وخطير ويهدد مصالح وأمن مصر

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 18-7-2023

مفيش ثقة.. محمد صلاح: تصريحات أوسوريو أضرت علاقته بلاعبي الزمالك

بمواصفات عملاقة .. شاومي تبهر مستخدميها بهاتف جديد يتحدى سامسونج

حكم عمل العقيقة في إفريقيا لغلاء الأسعار بمصر؟.. دار الإفتاء تحذر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطير ومن الفضاء.. جسم معدني غامض على شاطئ بأستراليا يثير جدلا

ضمن مواقع التراث العالمي.. مفاجأة| ما سبب شهرة جزيرة القيامة وزوال حضارتها؟

شاهد.. صراخ وفرار لسباحين بعد مشاهدة أسماك قرش في مياه ضحلة بإسبانيا

12 ضحية و 4 مفقودين .. تفاصيل ساعات الرعب تحت أنقاض عقار حدائق القبة

فيديو

ساب البيت أول 3 أيام جواز.. طليقة حسن شاكوش تكشف المستور

السر في الخاتم.. تفاصيل تعرض فيفي عبده للسحر الأسود بهدف المرض

الحقيقة تظهر خلال 4 أشهر .. آبي احمد : سد النهضة مفيد للجميع .. وخبير اقتصادي يكذّبه

«لسانه مليان شعر» .. التدخين والمضاد الحيوي يتسببان في ظاهرة غريبة لأمريكي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ