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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ورشة عمل لتنفيذ خطة تحليل المخاطر لعمليات دعم النزاهة بمياه الإسكندرية

ورشة عمل بمياه الإسكندرية
ورشة عمل بمياه الإسكندرية

 

افتتح المهندس أحمد جابر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بالإسكندرية ورشة عمل تحليل المخاطر لعملية حركة وصيانة السيارات المقامة بمحطة مياه المنشية (2)، وذلك لعمل تحليل المخاطر، والخروج بإجراءات عمل موحدة وإجراءات داعمة للنزاهة تعمل على سد الثغرات وتطوير آليات العمل لعملية حركة وصيانة السيارات، وذلك بمشاركة شركات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات: مطروح، والبحر الأحمر، ودمياط، وبنى سويف، وسوهاج، وذلك في إطار توجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

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وخلال كلمته أكد المهندس أحمد جابر على ضرورة الاهتمام بتلك العملية لما لها من أهمية كبيرة في تنظيم حركة السيارات وصيانتها وإستهلاك الوقود مما يوفر مبالغ مالية كبيرة للشركات، كما أكد سيادته على أهمية وضع نظام عمل متطور يحتوى على إجراءات محكمة تضمن تقليل الثغرات وتطوير آليات العمل ضمن آليات ترشيد الإنفاق الحكومى.

يأتى ذلك في إطار  تنفيذ الخطة التشغيلية لإدارات دعم النزاهة لعام 2023، وبناءا على توجه إدارة الجودة ودعم النزاهة بالشركة القابضة في توحيد إجراءات العمل في العمليات المختلفة بين الشركات لوضع إجراءات وقائية داعمة للنزاهة تقى الشركات من مخاطر الفساد.

جدير بالذكر أن برنامج دعم النزاهة هو إحدى البرامج المطبقة ضمن مشروع برنامج إدارة مياه دلتا النيل التابع للوكالة الألمانية للتعاون الدولى (NDWM-GIZ) المطبقة فى مصر.

الاسكندرية البحر الأحمر الخضراء الذكية الشركة القابضة المبادرة الوطنية المهندس احمد جابر المهندس ممدوح رسلان تطوير اليات العمل

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