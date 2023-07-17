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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الدورة الثانية.. محافظ الإسكندرية يناقش تفاصيل المشاركة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يلتقي بمسئولي مبادرة المشروعات الخضراء

اجتمع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية مع السفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، لمتابعة مراحل تنفيذ المبادرة في دورتها الثانية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والمهندسة نفين الليثى منسق عام المبادرة بالمحافظة.

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وأعرب محافظ الإسكندرية عن سعادته بحصول المحافظة على ٣ جوائز من خلال مشاركتها في  المبادرة الوطنية  للمشروعات الخضراء الذكية  العام الماضي وتمثلت في: (منظومة  الإنذار المبكر للتنبؤ بموجات  تسونامي) و(استخدام الروبوت في إزالة  المخلفات من  البحار والمحيطات) و(مشروع الطباعة  ثلاثية الأبعاد من  المخلفات الإلكترونية)

وقال الشريف إن الإسكندرية من أولى المحافظات المهتمة بتفعيل المشروعات الخضراء الذكية على أرض الواقع، نظرا لتأثرها بالتغييرات المناخية، ولذلك قمنا بتقديم مبادرات ومشروعات ضخمة  للتكيف البيئي مع آثار التغييرات  المناخية حيث تم تنفيذ مشروع استراتيجي ضخم بإشراف رئاسة مجلس الوزراء لإدارة  مياه  الأمطار، وكذلك تم  تنفيذ  مشروع  حماية  شواطئ الإسكندرية  من  ظاهرة  النحر.

من جانبه، أوضح السفير هشام بدر إن الإسكندرية من أكثر المحافظات دعما للمبادرة، مؤكدا أن المبادرة التى أطلقتها الحكومة تعد مبادرة رائدة فى مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، من خلال وضع خريطة للمشروعات الخضراء والذكية لجذب الاستثمارات اللازمة، وذلك في إطار التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ودعا اللواء محمد  الشريف الراغبين للتقدم في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثانية بسرعة التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة https://www.sgg.eg، والتي يستمر التقديم بها حتى شهر سبتمبر المقبل.

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