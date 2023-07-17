كايرو كافيه تمزج الموسيقى المصرية والإسبانية في أوبرا الإسكندرية

ضمن فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر فى الإسكندرية، تقدم فرقة كايرو كافيه بقيادة عازف البيانو والموزع الموسيقى على شرف ومشاركة المغنيتين أمنية بكر وليديا لوتشيانو مع عازف الناى هاشم لطفى حفلاً فى الثامنة والنصف مساء الخميس 20 يوليو علي مسرح سيد درويش " أوبرا الإسكندرية " .

يتضمن البرنامج رؤية فنية مبتكرة تجمع الموسيقى الشعبية لمدن قناة السويس مع الفلكلور الإسبانى وتتمثل فى مزج أغنية آه يالاللى مع بسامي موتشو، إلى جانب ميدلي لأم كلثوم يضم عملى أنت عمري وفكروني إضافة إلى مجموعة مختارة من المؤلفات الشهيرة منها البنت شلبية، قلبى القاسى، عاشق الروح، كنت فين ، يا قلبى يا خالى، شغلونى ، الفن ، انا لك على طول ، سهر الليالى وعدد من الأعمال الموسيقية والغنائية للأفلام العربية والأجنبية.

علي شرف مؤلف موسيقي وعازف بيانو وفيولينة تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية عام 1985، كما درس بأكاديمية الفنون وتخرج فيها عام 1986، وتخصص في العزف على آلة الفيولينة، ثم حصل على دبلوم الدراسات العليا في علوم الموسيقى، وبدأ حياته المهنية بالتوزيع الموسيقي لمجموعة من المطربين منهم مدحت صالح، محمد فؤاد، علي الحجار، كما ألف العديد من الألحان الاستعراضية لفوازير نيللي وتعاون مع عدد من الفرق الواعدة.