البلدان الفقيرة تهتز.. نهاية صفقة الحبوب تنذر أشد الناس احتياجا في إفريقيا بالألم |تقرير

أدى إعلان روسيا عن انسحابها من الاتفاق الذي سمح للحبوب الأوكرانية بمغادرة موانئ البحر الأسود إلى اهتزاز البلدان الفقيرة ، التي يعاني الكثير منها بالفعل من التضخم والصدمات المناخية والصراعات.

ساعد اتفاق الحبوب في البحر الأسود ، الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا في يوليو 2022 ، في خفض أسعار الغذاء العالمية وسمح لوكالات الإغاثة بالوصول إلى مئات الآلاف من الأطنان من الغذاء في وقت تتزايد فيه الاحتياجات وندرة التمويل.

في العاصمة الصومالية مقديشو ، تراجعت أسعار القمح التي تضاعفت عندما غزت روسيا أوكرانيا بمقدار الربع بعد توقيع الاتفاق. في أعقاب إعلان موسكو ، شعر الجميع من التجار إلى الخبازين إلى ضحايا النزاعات المسلحة والجفاف في البلاد بشعور من الرهبة.

وقالت حليمة حسين ، وهي أم لخمسة أطفال تعيش في مخيم مكتظ بالسكان في مقديشو للنازحين بسبب سنوات من الأمطار الغزيرة والعنف من قبل متشددين إسلاميين ، 'لا أعرف كيف سنبقى على قيد الحياة'.

وقالت 'وكالات الإغاثة تبذل قصارى جهدها للحفاظ على حياتنا. ليس لديهم سوى القليل لتقديمه'.

توقع بعض التجار في مقديشو أن كيس 50 كجم من حبوب القمح قد يرتفع من 20 دولارًا حاليًا إلى ما يقرب من 30 دولارًا.

وقال كورير سينج أوي ، السكرتير الدائم بوزارة الخارجية في كينيا ، التي تتعامل أيضًا مع أسوأ موجة جفاف تشهدها منطقة القرن الأفريقي منذ عقود ، إن أسعار المواد الغذائية التي وصلت بالفعل إلى مستويات قياسية سترتفع أكثر.

وقال لرويترز 'السلع التي كانت تكلفتها تقول إن جنيها أو جنيها سيكلف الآن أربعة لكن الأسعار ستتضاعف فقط.'

تلقت الصومال 84 ألف طن من القمح من أوكرانيا في عام 2022 ارتفاعا من 31 ألف طن في عام 2021 ، وفقا لبيانات التجارة للأمم المتحدة ، حيث كثف المانحون مساعداتهم لدرء المجاعة التي تلوح في الأفق في مناطق معينة.

قد تشعر البلدان الميسرة بالضيق أيضًا. وأفاد الاتفاق مصر ، التي عادة ما تكون أكبر مستورد للقمح في العالم ، حيث أدى ارتفاع أسعار القمح العالمية بعد الحرب إلى زيادة الضغوط المالية على الحكومة ، التي توفر الخبز المدعوم لملايين الأشخاص.

كما تسبب في ارتفاع أسعار الخبز غير المدعوم ، مما أدى إلى إرهاق جيوب العائلات التي عانت بالفعل سنوات من التقشف.

وقال الكرملين يوم الاثنين إن روسيا انسحبت من الاتفاق لأنه لم يتم تلبية مطالبها بتحسين صادراتها من الحبوب والأسمدة.

كما اشتكت روسيا من عدم وصول الحبوب الكافية إلى الدول الفقيرة. جادلت الأمم المتحدة ، التي توسطت في الاتفاق مع تركيا ، بأن الترتيب أفاد تلك الدول من خلال المساعدة في خفض أسعار المواد الغذائية بأكثر من 20٪ على مستوى العالم.

كما تحول برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة بشكل كبير إلى الحبوب الأوكرانية لإطعام الناس في البلدان التي تعاني من الصراعات والطقس القاسي ، بما في ذلك الصومال واليمن وأفغانستان.

يقول المحللون إن أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية سترتفع على الأرجح نتيجة لقرار روسيا ، على الرغم من تحسن توافر الحبوب العالمية منذ بدء الحرب بسبب زيادة الإمدادات من منتجين مثل روسيا والبرازيل.

قال شاشوات صراف ، مدير الطوارئ في شرق إفريقيا بلجنة الإنقاذ الدولية (IRC) ، إن الآثار ستكون بعيدة المدى في الصومال وإثيوبيا وكينيا ، التي تواجه أسوأ موجة جفاف في القرن الأفريقي منذ عقود.

إلى جانب التأثير المباشر لانخفاض العرض من أوكرانيا ، أحد أكبر موردي الحبوب في العالم ، من المرجح أن يؤدي عدم الاستقرار في الأسواق العالمية إلى دفع البلدان ذات الفوائض المتواضعة إلى كبح الصادرات.

وأضاف ششوات أنه مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية ، سيتعين على وكالات الإغاثة مثل لجنة الإنقاذ الدولية زيادة قيمة التحويلات النقدية التي توفرها للأشخاص الجياع لشراء الطعام ، وبالتالي إجبارهم على تقليل عدد المستفيدين.

في مقديشو يوم الإثنين ، بدأ الاندفاع للتخزين بالفعل.

وقال صاحب متجر محمد عثمان لرويترز 'يجب أن أشتري الآن المزيد من أكياس حبوب القمح قبل أن يرفع كبار التجار السعر. وإلا فلن يستطيع عملاؤنا الفقراء شراء أغذية باهظة الثمن مثل القمح'.

(تقرير عبدي شيخ في مقديشو وآرون روس في نيروبي) ؛ شارك في التغطية سارة الصفتي من القاهرة وإيميليا سيثول ماتريز في لندن. تحرير شارون سينجلتون