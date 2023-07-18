بريطانيا: نعتزم بدء محادثات مع تركيا بشأن تجديد اتفاق التجارة الحرة الثنائية

قالت بريطانيا، اليوم الثلاثاء إنها تعتزم بدء محادثات مع تركيا بشأن تجديد اتفاق التجارة الحرة الثنائية بينهما ، بهدف إدراج الخدمات والقطاع الرقمي في أي اتفاقية مستقبلية.

وأبرمت بريطانيا بالفعل اتفاقية تجارة حرة مع تركيا، والتي تم إلغاؤها عندما غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي ، والتي قالت وزارة التجارة إنها “عفا عليها الزمن الآن”.

وقالت الوزارة إن مراجعة هذا الاتفاق أسفرت عن استنتاج الجانبين أن هناك مجالًا لتحسينه باتفاق جديد ، على الرغم من أنه من غير المتوقع أن تبدأ المفاوضات رسميًا حتى العام المقبل.

وتربط الدولتان علاقة تجارية بلغت قيمتها 23.5 مليار جنيه استرليني (30.7 مليار دولار) العام الماضي.

وقال وزير الأعمال والتجارة كيمي بادنوش إن بريطانيا ستستغل المحادثات لتصميم اتفاقية تجارة حرة جديدة تتناسب مع نقاط القوة الاقتصادية لبريطانيا.

وأوضحت بريطانيا، في بيان 'أتطلع إلى استخدام الاتفاق لتعميق العلاقات التجارية بين المملكة المتحدة وتركيا ، ودفع النمو الاقتصادي ودعم الشركات في جميع أنحاء البلاد'.

يمكن لأي صفقة معالجة القضايا المتعلقة بالسلع ، مثل الحصص الحالية على الصادرات التركية مثل زيت الزيتون ، وكذلك التوسع في الخدمات والرقمية والبيانات.

وقالت الحكومة البريطانية إنها ستبحث عن مدخلات من الشركات حول أولوياتها قبل بدء المحادثات.