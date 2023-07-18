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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استطلاع: البريطانيون نادمون.. واختيار «بريكست» كان خطأ

بريكست
بريكست

أظهر استطلاع أجرته منظمة YouGov لاستطلاعات الرأي، اليوم الثلاثاء، أن نسبة البريطانيين الذين يقولون إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان خطأ، قد سجلت رقما قياسيا جديدا هذا الشهر.

ومع قلة الفوائد الاقتصادية التي ظهرت في تصويت يونيو 2016 لمغادرة الاتحاد الأوروبي ، قال 57٪ من البريطانيين إن قرار مغادرة الاتحاد الأوروبي في عام 2016 كان قرارًا خاطئًا ، مقارنة بـ 32٪ اعتقدوا أنه كان صحيحًا.

قال أكثر من النصف - 55٪ - إنهم سيصوتون للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ، مقابل 31٪ قالوا إنهم سيبقون خارج الاتحاد الأوروبي ، إذا تم إجراء استفتاء اليوم.

وذكرت منظمة يوجوف إن النتائج تمثل 'تحولًا معتدلًا' من يناير 2021 ، عندما قال 49٪ إنهم سيصوتون للانضمام إلى الاتحاد و 37٪ للبقاء خارج.

قال رئيس الوزراء ريشي سوناك في مايو / أيار إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يقدم فوائد ، مستشهداً بسياسته الرئيسية المتمثلة في النقل المجاني وتخفيضات ضريبة القيمة المضافة التي قال إنها ستجعل البيرة والمنتجات الصحية أرخص.

يقول الاقتصاديون إن المناطق الحرة - وهي مناطق خاصة تحتوي على إعفاءات ضريبية وجمركية وأنظمة تجارية مبسطة - من غير المرجح أن تعزز الاقتصاد البريطاني ولكن قد يكون لها قيمة محدودة كأداة للتنمية الإقليمية.

وبالكاد نما الاستثمار التجاري البريطاني منذ منتصف عام 2016 ، على عكس الاقتصادات المتقدمة الأخرى. في حين يشير الاقتصاديون المؤيدون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى حقيقة أن رأس المال نما بقوة في السنوات التي سبقت 2016 وكان من المحتم أن يتباطأ ، تشير استطلاعات الأعمال إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي باعتباره أحد أسباب الركود.

وأظهر استطلاع YouGov لأكثر من 2000 بريطاني أن 63٪ يعتبرون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فشلًا أكثر من كونه نجاحًا ، مقارنة بـ 12٪ رأوا أنه أكثر نجاحًا. وقال 18٪ آخرون إنه ليس كذلك.

استطلاعات الرأي الاقتصاد البريطانى الاستثمار التجاري المناطق الحرة

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