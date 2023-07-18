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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جون كيري: نهدف لتنحية التوترات مع الصين جانبًا بمحادثات حاسمة عن المناخ

كيري
كيري

دعا جون كيري، المبعوث الأمريكي للمناخ، إلى اتخاذ إجراءات أسرع؛ لمواجهة أزمة المناخ، في زيارة حاسمة إلى الصين، تجري على “خلفية مشحونة”، حيث يعيش البلدان حاليًا في ظل موجات حر قياسية ويواجه كيري معارضة عدائية من الجمهوريين.

اجتماع كيري مع نظيره الصيني شيه زينهوا ، لمدة ثلاثة أيام من المحادثات الرسمية في بكين هو أول قمة موضوعية بين أكبر دولتين تتسببان بانبعاثات الكربون في العالم، بشأن أزمة المناخ منذ تجميد العلاقات في أغسطس الماضي ، عندما كانت نانسي بيلوسي ، التي كانت آنذاك في مجلس النواب. وزارت رئيس مجلس النواب، تايوان، في خطوة أدانتها القيادة الصينية.

وتأتي الزيارة وسط موجات حر شديدة في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك في الولايات المتحدة ، حيث يتعرض أكثر من ثلث السكان لتحذيرات من ارتفاع درجات الحرارة ، وحيث تم الوصول إلى درجة حرارة قريبة من أعلى درجة حرارة تم تسجيلها على الإطلاق في العالم في وادي الموت في كاليفورنيا. الأحد. في غضون ذلك ، سجلت الصين للتو درجات حرارة قياسية وطنية في المنطقة الغربية من شينجيانغ ، حيث وصلت إلى 52.2 درجة مئوية (125 فهرنهايت).

قال كيري عن التعاون بين الصين والولايات المتحدة ، والذي يُمثل معًا مسؤولة عن حوالي 40٪ من انبعاثات الاحتباس الحراري في العالم. وقال المبعوث 'العالم وأزمة المناخ تتطلب منا إحراز تقدم سريع وملحوظ'. 'من الضروري أن نجتمع معًا لاتخاذ الإجراءات'.

تأمل إدارة جو بايدن في حث الصين على العمل بسرعة أكبر للحد من انبعاثاتها ، لا سيما من الفحم وكذلك الميثان ، وهو غاز دفيئة قوي ينبعث أثناء إنتاج الوقود الأحفوري والتنمية الزراعية. أقر كيري بأن الصين تقوم 'بعمل رائع' في بناء الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية. وقال: 'لكن من ناحية أخرى ، نرى فحمًا جديدًا يتم طرحه على الإنترنت ، وهو ما يقضي على فائدة ذلك'.

لا تزال الصين ، التي تقود العالم في مصادر الطاقة المتجددة وكذلك إنتاج الفحم ، تحتفظ بمظالم أوسع لم يتم حلها مع الولايات المتحدة ، مثل التجارة والمراقبة ، لكن شيه قال إن البلدين سيهدفان إلى 'البحث عن أرضية مشتركة مع وضع خلافاتنا جانباً' خلال محادثات المناخ.

قالت راشيل كايت ، العميد الفخري لكلية فليتشر بجامعة تافتس: 'إن كيري وشي من البراغماتيين وسيحاولان تحريك الكرة في الملعب ، وهو أمر مهم نظرًا لخلفية الحرارة غير العادية في كل قارة'.

واضافت كايت إن هناك أملًا في أن تساعد القوتان العظميان في حشد الدول الأخرى للتخلص التدريجي من انبعاثات الميثان ، وكذلك إحراز تقدم بشأن الموضوع المثير للقلق المتمثل في تمويل المناخ الدولي.

وقالت: 'العلاقة بين الولايات المتحدة والصين حاسمة في هذا الأمر'.

ارتفاع درجات الحرارة أزمة المناخ الصين والولايات المتحدة الطاقة المتجددة المبعوث الأمريكي للمناخ

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