آمنة يعتمد الخطة التدريبية الجديدة للمحليات لعام 2023/2024 بزيادة 6%

اعتمد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الخطة التدريبية السنوية الجديدة للمحليات بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة وذلك للعام المالي 2023/2024، وأعلن اللواء هشام آمنة عن بدء تنفيذ خطة سقارة التدريبية اعتبارًا من منتصف شهر أغسطس القادم، مؤكدًا أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا لمنظومة التدريب على مستوى محافظات الجمهورية، ودعم مراكز التدريب الإقليمية بالمحافظات، وهو دور أصيل مكلفة به الوزارة في المحليات، والتي تقوم بتنفيذه من خلال مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة والذي يعتبر أحد اذرع الوزارة الذي يحقق رؤيتها وأهدافها في بناء قدرات العاملين وقيادات الإدارة المحلية على مختلف مستوياتها الإدارية علي أرض الواقع وعلى أفضل وجه، وتذليل كافة العقبات إمامهم، وتدعيمهم بالمواد العلمية والمدربين وتقديم الاستشارات التدريبية .

جاء ذلك في إطار جهود وزارة التنمية المحلية في تأهيل ورفع كفاءة العاملين بالمحليات وتنمية قدراتهم الوظيفية والشخصية وبناء صف قيادي ثان بالإدارة المحلية، لتحقيق توجهات القيادة السياسية وتنفيذ إستراتيجية مصر 2030، لدعم وتمكين الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية في تحقيق خطة واستراتيجيات بناء الإنسان المصري بأسلوب علمي، وتطوير الإدارة المحلية والتحول الرقمي والإصلاح الإداري بالمحافظات.

وكشف وزير التنمية المحلية ، أن الخطة التدريبية الجديدة للمحليات للعام المالي الحالي 2023/2024 جاءت لتلبي معظم الاحتياجات التدريبية الواردة من قطاعات الوزارة والمحافظات ومحدثة عن العام الماضي بنسبة 34%، حيث شملت الخطة التدريبية لهذا العام على عدد 172 دورة تدريبية بنسبة زيادة 6% مقارنة بالعام التدريبي السابق، منهم 58 دورة تنفذ لأول مرة، يستفيد منها 6425 متدرب على مدار 11 شهر خلال 40 أسبوع تدريبي، وبإجمالي 985 يوما تدريبيا بنسبة زيادة 7%.

وقال "اللواء هشام آمنة" أنه من المخطط تنفيذ اختبارات تحديد المستوي لعدد 12 دورة تدريبية تشمل دورات إعداد المدربين TOT، وإعادة قادة المستقبل، واللغة الإنجليزية، واساسيات تطوير البرامج والتطبيقات الالكترونية، وأساسيات الحاسب الآلي والأوفيس، وتحليل البيانات باستخدام برنامج SPSS، وإدارة المشروعات PMP، ونظم المعلومات الجغرافية GIS، وشبكات المعلومات ونظم التأمين والأمن السيبراني، التصميم الجغرافي والانفوجراف والفيديو والتصوير الفوتوغرافي والمونتاج، برنامج الأتوكاد للرسومات الهندسية، تأهيل قائدات العمل التنفيذي النسائية والرائدات الشابة، بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة قبل أسبوع من بدء تنفيذ الخطة، وتستمر الاختبارات على مدار 6 أيام من يوم 5 وحتي 10 أغسطس لعدد 1288 مرشح لها من المحافظات والوزارة وفق الجدول الزمني المخطط لها.

وأكد وزير التنمية المحلية أنه تم إدراج عدد (51) دورة لتنفيذ التكليف الرئاسي للوزارة بتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في جميع محافظات الصعيد كمرحلة أولي، ودور المراكز التكنولوجية في تعظيم الموارد المحلية، ويستفيد منها رؤساء المراكز والمدن ومديرو ومسئولو التخطيط علي مستوي الديوان والمراكز، ومديرو ومسئولو العلاقات العامة، إضافة إلى مديري الموارد البشرية ومسئولي التدريب علي مستوي الديوان والمراكز، وفرق التنمية العمرانية ولجان متابعة المراكز التكنولوجية علي مستوي المحافظات.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى زيادة عدد الدورات المتفقة مع توجه الدولة للتحول الرقمي وتنفيذ دورات جديدة لأول مرة، مثل دورة تطبيقات الذكاء الصناعي في نظم المعلومات الجغرافية، ودورة تركيب وصيانة الألياف الضوئية، ودورة تخطيط وهندسة العملياتBusiness process ، وتنمية مهارات القيادات في اساسيات التحول الرقمي، ودورة البرنامج التطبيقي على أساسيات إدارة المشروعات الرقمية، ودورة تصميم وإدارة وصيانة الشبكات، ودورة تهيئة المحليات لتطبيق التحول الرقمي، ومنهجيات تحليل البيانات.

وأضاف وزير التنمية المحلية ، أنه تم زيادة عدد الدورات الموجهة لقيادات المحليات تلبيه لتوصيات مجلس النواب، لافتًا إلى إدراج دورات جديدة لشركاء العمل من الوزارة ومشروعاتها ومن خارجها على القوانين المستحدثة وآلية التعامل معها، وكسب التأييد والدعم للسياسات السكانية، وبرامج التنمية المحلية المطورة، وإعداد مدربين في مجال السكان والبيئة والتفتيش وعمل المراكز التكنولوجية ووحدات التغيرات السكانية وتطوير الوحدات المستحدثة بالهيكل التنظيمي للإدارة المحلية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، اضافة الى دورات مشروعات خريجي دورات إعداد المدربين TOT والتي تشهد زيادة بنسبة 13% عن العام التدريبي الماضي.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة يتمتع بشهادة المنظمات الدولية والمحلية المتخصصة في التدريب وبناء القدرات والتأهيل العلمي والمهني بكل الإمكانيات اللازمة للتحول إلى أكاديمية من مبان سكنية للإقامة والإعاشة وقاعات تدريبية وتعليمية ومعامل للحاسب واللغات الأجنبية ومباني لمزاولة الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية وغيرها من إمكانيات، مشيرًا إلى أن مركز سقارة ببذل قصارى جهده لتطوير الخطة التدريبية المقدمة خلال العام التدريبي الجديد ورفع مستوى القائمين على منظومة التدريب، وذلك من خلال العديد من ورش العمل والاجتماعات التي تم عقدها علي مدار الأشهر السابقة بالمركز مع ممثلي المحافظات والوزارة والخبراء والمدربين، لتقييم الخطة السابق تنفيذها في العام التدريبي الماضي2022/2023 ودراسة الاحتياجات التدريبية ومقترحات الدورات الجديدة من خلال استطلاعات رأي المتدربين والمشرفين الفنين والمدربين، ومتابعة مدي استجابة ومشاركة المحافظات في كل دورة تم تنفيذها بالمركز، والتأكد من نشر الخطة الجديدة ومرفقتها علي جميع قيادات المحافظات بالوحدات الإدارية من رئيس مركز ومدينة وصولا الي رئيس قرية وتعريفهم بما يقوم به مركز سقارة من جهود ودورات وورش عمل وما يتم به من تطوير في كافة القطاعات، بالإضافة الي تقييم آثر العائد من التدريب في تطوير الاداء الفردي علي المتدربين والعام علي جهات عملهم .

ووجه اللواء هشام آمنة، القائمين على منظومة التدريب بالاستمرار في زيادة مساحة التدريب التفاعلي، وتنفيذ دورات متقدمة لخريجي دورات إعداد قادة المستقبل، وتطوير قاعات التدريب وأدوات العرض والتدريب التفاعلي الذكي، والتطوير الشامل لمعامل الحاسب الآلي ومعمل اللغات، مع الاستمرار في تنفيذ مسابقة معرفية أسبوعية لكل الدورات في مجال الإدراك والوعي، بما تقوم به الدولة والوزارة من مشروعات قومية وخطط وإستراتيجيات وبرامج تنموية وخدمية .

ووجه وزير التنمية المحلية، السادة المحافظين بضرورة اعلان الخطة التدريبية وشروطها العامة وخطة اختبارات تحديد المستوي لكل العاملين بالمحافظات وحتي مستوى القرية واتاحتها علي صفحات الفيس بوك والبوابة الالكترونية للمحافظات بهدف اعطاء فرصة الترشح لأكبر قدر من المستهدفين للتدريب لاستهداف العديد من الادارات المعنية بالتدريب لتعميم الاستفادة من الدورات، كما شدد اللواء هشام آمنة علي ان تشمل الترشيحات الديوان العام للمحافظات وجميع المراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية ولا يقتصر الترشيح علي ديوان عام المحافظة فقط لإعطاء فرصة التدريب لجميع العاملين بالمحافظات، وان يكون المرشح حسب احتياجه للدورة لتطوير مهاراته في العمل المكلف به حاليًا والارتقاء بمستوي جهة عمله لضمان العائد من التدريب علي المتدرب وعلي جهة عمله، بالإضافة إلي عدم ترشيح نفس الشخص لأكثر من دورة تدريبية في نفس الخطة التدريبية تطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين العاملين بالإدارة المحلية.

وأكد اللواء هشام آمنة، على أهمية تكريم أوائل الدورات التي يتم تنفيذها في مركز سقارة وكذلك تكريم مديري الموارد البشرية ومسئولي التدريب المتميزين، وضرورة متابعة أداؤهم بعد التدريب في جهات عملهم وقياس مدى التطور والعائد من التدريب بشكل دوري على المتدربين وجهة عملهم وانعكاس التدريب على العمل بالمحليات، موضحا أن مركز سقارة للتدريب يتبنى سياسة هادفة وداعمة لتطوير منظومة التدريب وبناء قدرات العاملين بالمحليات بها للارتقاء بمستوى خدمات المحليات وتحسينها للمواطنين حتى يشعر بتغير ملموس وحقيقي في الخدمات المقدمة إليه.

وطالب اللواء هشام آمنة، بدعم وتيسير مهمة حضور من يتم ترشيحهم من مركز سقارة من العاملين المتميزين بالمحافظات من خريجي دورات TOT وقادة المستقبل كمدربين لبعض الدورات التي يتم تنفيذها بالمركز وعدم الاعتذار عنها بدواعي حاجة العمل، وذلك بهدف تهيئتهم وتأهيلهم لتنفيذ نفس الدورات داخل محافظاتهم بنفس المادة العلمية التي تدربوا عليها، لزيادة عدد المستفيدين من التدريب بأيسر السبل وبكفاءة عالية، مشيدا بالتنسيق الدائم بين المحافظات والوزارة في مجال التدريب وبناء القدرات بما يعكس صورة ايجابية متميزة للمحافظات أمام القيادة السياسية التي تولي اهتماما بالغًا بهذا الملف الهام وتقدم الدعم الدائم والمستمر له.