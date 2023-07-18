الدفاع الروسية: سفن روسية تغادر "فلاديفوستوك" للمشاركة في المناورات البحرية مع الصين

أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء بأن سفنا حربية تابعة لأسطول المحيط الهادئ غادرت ميناء "فلاديفوستوك" للمشاركة في المناورات البحرية (الروسية - الصينية) المشتركة "الشمال. التفاعل -2023".



ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية عن الدفاع الروسية قولها - في بيان لها - "غادرت مجموعة من السفن الحربية من أسطول المحيط الهادئ فلاديفوستوك للمشاركة في المناورة البحرية الروسية الصينية المشتركة "الشمال. التفاعل - 2023"، التي ستجرى خلال شهر يوليو الجاري في مياه بحر اليابان".

وذكر البيان أن البحرية الروسية تمثلها في التدريبات اثنتان من السفن الكبيرة المضادة للغواصات هما "الأدميرال تريبوتس" و"الأدميرال بانتيلييف" وطرادان "غريمياشي" و "بطل روسيا الاتحادية ألدار تسيدينشابوف".



وغادرت في وقت سابق 4 سفن حربية وسفينة دعم للقوات البحرية الصينية ميناء "تشينغداو" متجهة إلى منطقة التدريبات.