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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

رئيس معهد التخطيط يبحث مع مسئول المبادرات دون الإقليمية بالأمم المتحدة التعاون المشترك

صدى البلد

استقبل د .أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، اليوم الدكتور خالد حسين مسئول قسم المبادرات دون الإقليمية بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا  UNECA - مكتب شمال أفريقيا، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك.

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور أشرف العربي أن اللقاء تناول بحث سبل التعاون بين الجهتين، عبر مناقشة آلية عقد أنشطة مشتركة بين المعهد واللجنة الاقتصادية لأفريقيا بهدف رفع كفاءة وتنمية قدرات العاملين بدول القارة السمراء، وكذلك دعم الجهود الرامية إلى وضع الدول الأفريقية على طريق النمو والتنمية المستدامة.

وأشار العربي ، إلى أن هذا التعاون ليس الأول بين الجهتين، حيث أن المعهد واللجنة قد اشتركا في تنظيم حوار السياسات رفيع المستوى حول تخطيط التنمية لعام 2018، والذي عقد في القاهرة تحت عنوان "تمويل أهداف التنمية المستدامة في أفريقيا: استراتيجيات التخطيط وتعبئة الموارد"، خلال الفترة من 10 إلى 12 يوليو 2018.

فيما أوضح الدكتور خالد حسين، أن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا تستهدف تركيز الانتباه على الاحتياجات الخاصة لأفريقيا، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء فيها، وتعزيز التكامل بين بلدان المنطقة وتعزيز التعاون الدولي من أجل التنمية في أفريقيا ولا سيما في سياق 
تحقيق أهداف الأجندة الأممية للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.

جدير بالذكر أن اللجنة الاقتصادية لأفريقيا تأسست من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في عام 1958 باعتبارها واحدة من اللجان الإقليمية الخمسة للمجلس في المنطقة.  

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