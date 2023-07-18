الأمم المتحدة: على العالم أن يستعد لمزيد من موجات الحر الأكثر شدة

يتوقع أن تزداد موجات الحر حدة اليوم الثلاثاء في بعض مناطق نصف الكرة الأرضية الشمالي مع حرارة تتجاوز الأربعين درجة مئوية في إيطاليا لا بل تقارب 48 في سردينيا ومناطق في أسبانيا تفوق الحرارة فيها المستويات الموسمية الطبيعية ب15 درجة ومستويات قياسية في الولايات المتحدة وحرائق في اليونان، بحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء الفرنسية اليوم الثلاثاء.

من جهتها، أعلنت الأمم المتحدة أنه ينبغي على العالم أن "يستعد لموجات حر أكثر شدة".

وفي تصريح للصحفيين في جنيف قال جون نيرن، المستشار الرفيع المستوى لشؤون الحرارة الشديدة في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، إن "شدة هذه الأحداث ستستمر في الازدياد، وعلى العالم أن يستعد لمزيد من موجات الحر الأكثر شدة".

في اليونان، يحاول عناصر الإطفاء الثلاثاء لليوم الثاني إخماد حرائق غابات قرب أثينا، حيث اجلي الكثير من السكان من منتجعات ساحلية طالها الحر.

وفي كوفاراس على بعد خمسين كيلومترا شرق العاصمة اليونانية، استعر حريق آخر وامتدت رقعته إلى أفافيسوس على بعد 40 كيلومترا جنوب شرق أثينا في منطقة تسجل فيها كثافة سكانية كبيرة.

واضطر الكثير من السكان إلى مغادرة منازلهم مساء أمس بعد نداءات أصدرتها السلطات للابتعاد عن هذه المنطقة.

وتضرب اليونان منذ الخميس الماضي موجة حر مع تجاوز الحرارة أحيانا 44 درجة مئوية في وسط البلاد.

ووضعت 20 مدينة إيطالية ضمن الانذار الأحمر من بولزانو عند أقدام جبال الألب وصولا إلى باليرمو في صقلية مرورا بالبندقية وبولونيا وفلورنسا وروما ونابولي وكالياري.

وسيعاني جنوب إسبانيا من درجات حرارة قصوى، قد تصل إلى 44 في منطقة مورثيا. وكانت البلاد شهدت الأسبوع الماضي موجة حر قاسية وسيبقى الانذار الأحمر قائما في مناطق اراجون شمالا وباليار شرقا وكاتالونيا في الشمال الشرقي.

وقالت مصلحة الأرصاد الجوية الوطنية إن هذه الحرارة أعلى ب10 إلى 15 درجة مئوية من المعدلات الموسمية. ويتوقع أن تستمر موجة الحر حتى الأربعاء على أن تتراجع حدتها اعتبارا من الخميس.

في قبرص، حيث ستبقى الحرارة فوق الأربعين درجة مئوية حتى الخميس، توفي رجل في التسعين من العمر الأحد وأدخل ثلاثة مسنين إلى المستشفيات جراء الحر على ما أعلنت السلطات.

ويفيد خبراء أن الاحترار في أوروبا أسرع بمرتين من المعدل العالمي فيما الدول المتوسطية هي الأكثر معاناة.

وفي الولايات المتحدة، تراقب مصلحة الأرصاد الجوية موجة حر "خانقة" في جنوب البلاد وتتوقع مستويات قياسية.

في كندا، اجتاحت الحرائق أكثر من عشرة ملايين هكتار هذه السنة مع تواصل 882 حريقا حتى الاثنين من بينها 579 خارج السيطرة على ما أوضح مركز مكافحة حرائق الغابات في كندا.

وأصدرت اليابان الاثنين تحذيرات من ضربات شمس محتملة في 32 من مناطقها ال47 التي تشهد حرارة تقترب من مستواها القياسي المطلق البالغ 41,1 درجة مئوية والمسجل في 2018.

وتواجه اليابان أيضا تساقط أمطار غزيرة قضى فيها ثمانية أشخاص على الأقل.

وحطمت الصين الأحد المستوى القياسي لأعلى حرارة في منتصف يوليو مع 52,2 درجة مئوية في منطقة شينج يانج القاحلة في غرب البلاد.