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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الضرائب: سياسات جديدة لتنفيذ تكليفات الرئيس.. والمالية اتخذت قرارات شجاعة

صدى البلد

قال الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن سياسات المصلحة في الوقت الراهن تستكمل ما بدأته القيادات السابقة، موضحا أن إدارته الجديدة لا تعترف بمنصب رئيس أو نواب، ولكن الجميع شركاء في عمليات البناء والتنمية.

وأضاف الضباعني، في مؤتمر صحفي بمصلحة الضرائب، أن هناك تركيزا ومتابعة من القيادة السياسة لكل ما يحدث من عمليات تطوير، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع الأحداث اليومية عن الضرائب.

وأشار إلى أن وزارة المالية تحملت بكل شجاعة عمليات تطوير الإقرارات الضريبية والمنظومة بوجه عام، وإقرار الفاتورة والإيصال الإلكتروني رغم وجود مقاومة للتغيير إلا أن المؤشرات ظهرت.

وأوضح أن جملة إصدار الفواتير الإلكترونية يوميا جاوز حاجز المليون فاتورة من إجمالي 700 مليون فاتورة إلكترونية منذ بداية المنظومة قبل عامين.

وأشار إلى أن المصلحة أجرت تطويرا للمأموريات الضريبية المختلفة، خصوصا مأموريات كبار ومتوسطي الممولين.

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