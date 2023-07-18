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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مسرح الريحاني وتفاصيله المجهولة وتجليات الشعبي عند يسري الجندي في العدد الجديد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

صدر حديثا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، العدد الجديد من الإصدار الإلكتروني لجريدة "مسرحنا"، "828 ".

واستهل العدد في المتابعات والأخبار بخبر عن عروض البيت الفني للمسرح التي تأهلت للمهرجان القومي، ويكتب حسن السيد خبرا حول عرض" ثلاثة مقاعد في القطار الأخير" على مسرح نهاد صليحة، كما نتابع تفاصيل عرض "مبهرة" بمركز جمال عبد الناصر الثقافي بالإسكندرية، ويكتب كمال سلطان حول الملتقى الدولي للميكرو تياترو  الذي كرم 11 جامعة مصرية بأكاديمية الفنون، وتتابع ياسمين عباس رسالة دكتوراة للباحثة هدى عامر بعنوان  "فجوات العرض المسرحية والأثر الدلالي بين المخرج والمتلقي"، وتنقل رنا رأفت وقائع مناقشة رسالتة "آليات توظيف الزمن في المسرح الموسيقي" والتي حصلت بها الباحثة داليا همام على الدكتوراه مع مرتبة الشرف
وحول مهرجان بغداد وتمديد فترة المشاركة تكتب همت مصطفى، كما نبحر مع خالد العيسوي وخبر عن مسرحية "كارجين" والجن بقصر ثقافة بهتيم، وبقسم الحوارات والتحقيقات روفيدة خليفة تحاور المخرج الشاب يوسف مراد منير الذي يصف تجربته "يس وبهية" قائلا: تعلمت تقديم ما يرضيني وليس ما يفرضه السوق، ويتحدث المخرج محمد جبر لإيناس العيسوي بعد نجاح كبير لمسرحية "طيب وأمير" قائلا: طيب وأمير تيمة البديل لا تلغي أن الكتابة جديدة.

وفي قسم رؤى كتب جمال الفيشاوي عن عرض ستوكمان بمسرح الغد بعنوان "ستوكمان واختيارات الإنسان"، وكتب نبيل سمير عن مسرحية "باب عشق" حين يتغزل المسرح في الشعر ليلقاه في باب عشق، وكتب عبد السلام إبراهيم عن عرض "يا شيخ سلامة" بعنوان" ساحر الطرب يعيد تشكيل الوعي"، وكت أشرف فؤاد عن عرض "غيبوبة" بعنوان "حب ما بعد الحياة والموت".

وفي قسم نوافذ يكتب عيد عبد الحليم حول "تجليات المسرح الشعبي عند يسري الجندي"، ويترجم أحمد عبد الفتاح الجزء الثاني من كتاب "نحو أنطولوجيا لدراما الإمكانيات"2  تأليف: زورنيستا ديمتروف، ويستمر دكتور سيد علي إسماعيل في كتابة عن مذكرات نجيب الريحاني الحقيقية والمجهولة بعنوان "البداية الموثقة"، ويكتب محمد الروبي في مشهد حين لا نصغي لأنفسنا لا يصح أن نسأل " عملت إيه فينا السنين؟".

جدير بالذكر أن جريدة "مسرحنا" الإلكترونية تصدر بشكل أسبوعي ويترأس مجلس إدارتها عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ويترأس تحريرها الكاتب والناقد محمد الروبي والكاتب ابراهيم الحسيني رئيس التحرير التنفيذي، والشاعر والكاتب أحمد زيدان رئيسا لقسم الأخبار والمتابعات، والمخرج حازم الصواف رئيسا لقسم التحقيقات والحوارات، والديسك المركزي الشاعر محمود الحلواني، تصحيح عادل العدوي، تصوير مدحت صبري، والإخراج الفني لوليد يوسف.

الهيئة العامة لقصور الثقافة البيت الفني للمسرح مقاعد في القطار الأخير جمال عبد الناصر ياسمين عباس

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