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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فيديو لا يصدق.. امرأة تدخل مطعما شهيرا على حصان في أستراليا

فيديو لا يصدق..امرأة
فيديو لا يصدق..امرأة تدخل مطهم شهير على حصان في أستراليا

وثق مقطع فيديو لا يصدق دخول امرأة على ظهر حصان بكل ثقة إلى أحد فروع سلسلة مطاعم شهيرة في ولاية  كوينزلاند الأسترالية. 

أظهر مقطع الفيديو المرأة تسير خلف سيارتين ثم تدخل بكل ثقة المطعم الشهير مما تسبب في صدمة لبعض الموظفين وابتهاج البعض الآخر. 

رد رسمي 

وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، اليوم الثلاثاء  سارت المرأة بثقة نحو النافذة الأولى لتطلب مشروبا صغيرا من شاي لاتيه أثناء ركوب حصان بالومينو ذهبي ثم دفع الحساب دون أن يتم إبعادها. 

من جانبها، علقت إدارة سلسلة المطاعم الشهيرة على مقطع الفيديو الغريب، قائلة: “ركوب الخيل ممنوع منعا باتا لسلامة الفارس والموظفين داخل مقراتنا، ضمان سلامة موظفينا وعملائنا هو أولويتنا القصوى".

لمشاهدة مقطع الفيديو اضغط هنا 

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مقطع فيديو حصان كوينزلاند استراليا المطاعم الشهيرة

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