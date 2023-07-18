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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

تحرك برلماني عاجل للتحقيق في رسوب 60% من طلاب أولى طب أسيوط

مجلس النواب
مجلس النواب

طالبت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب وعضو لجنة القيم بالبرلمان من الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى تشكيل لجنة من كبار الاساتذة بكلية الطب جامعة القاهرة باعتبارها واحدة من أعرق الجامعات على مستوى منطقة الشرق الأوسط وافريقيا للتحقيق العاجل فى نتيجة نجاح سنة أولى في كلية الطب بجامعة أسيوط التى للأسف الشديد بلغت 40 % فقط.

وووجهت " الجزار " فى سؤال تقدمت به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب بمجموعة من التساؤلات الى الدكتور محمد أيمن عاشور قائلة : هل هذه المشكلة التعليمية غير المسبوقة فى تاريخ كل الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة محصورة في تدني مستوى الطلاب بكلية الطب بجامعة أسيوط ؟ وهل هذه الكارثة التعليمية لها علاقة بظاهرة الغش فى امتحانات الثانوية العامة فى الاعوام السابقة ؟ وهل ظاهرة لجان الأكابر لاتزال مستمرة فى امتحانات الثانوية العامة ؟ وهل اذا استجاب وزير التعليم العالى والبحث العلمى لاقتراحى الخاص بتشكيل لجنة من كبار الاساتذة من كلية طب القصر العينى بجامعة القاهرة بالسماح لهذه اللجنة باجراء مقابلات مع الطلاب الراسبين لمعرفة اسباب رسوبهم؟.

وتساءلت النائبة سميرة الجزار قائلة : هل نضمن عدم تكرار هذه الكارثة داخل كلية الطب بجامعة اسيوط ؟ ولماذا صرح عميد كلية طب اسيوط بأن السبب فى ارتفاع نسبة الرسوب وجود عدد كبير من الطلاب السودانيين بالكلية ؟ وهل وزير التعليم العالى والبحث العلمى مقتنع بمبررات عميد كلية طب أسيوط ؟ وهل هناك مرضى يثقون فى علاجهم من خلال خريجى كلية طب اسيوط بعد هذه السقطة التعليمية التى لا تغتفر ؟ مطالبة من وزير التعليم والبحث العلمى بالرد كتابة على تساؤلاتها لمعرفة الاسباب الحقيقية التى وراء هذه المهزلة الجامعية.

وأثيرت حالة من الجدل على موقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول قصة رسوب طلاب طب أسيوط 2023 بعد إعلان النتيجة.

وكان الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب بجامعة أسيوط، قد علق على رسوب 60% من طلاب الفرقة الأولى بالكلية لهذا العام، مؤكدًا أن هذه النسبة صحيحة.
وأوضح أن عدد الطلاب بالفرقة الأولى هو 1207رسب منهم 720 طالبًا، مرجعًا ارتفاع نسبة الرسوب هذا العام إلى الالتحاق المتأخر لعدد كبير من الطلبة الوافدين من السودان ويبلغ عددهم 339طالبًا بالإضافة إلى أن العدد الباقي والبالغ 380 من الراسبين ضمن دفعة الثانوية العامة العام الماضي، التي شابها عدم دقة في النتائج ووجود تسريب للامتحانات، منوهًا أن نسبة النجاح بالفرقة الأولى بكلية الطب بالجامعة العام الماضي بلغت 81%.

ونوه بأن الكلية وضعت نفس الامتحانات والتقييمات أيضًا هذا العام ولم تحدث أي تغيرات عليها، وأن الإدارة تضع على كاهلها الرسالة العلمية ولا مكان للغش داخل الكلية، مشددًا على أهمية تقديم كوادر طبية ماهرة وذات احترافية عالية، لتقديم خدمة طبية متميزة وعلى أعلى مستوى للمجتمع المصري.

ولفت إلى أن هؤلاء الطلاب لهم الحق في الدخول بالدور الثاني، موضحًا أن الحد الأدنى للطالب من أجل الصعود للمرحلة التالية هو رسوبه في مادتين، كما أن الكلية تعتبر الطالب راسبًا لأنه سيدخل اختبارات الدور الثاني.

كلية الطب التعليم العالي جامعة اسيوط كلية الطب بجامعة أسيوط مجلس النواب

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