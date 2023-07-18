فرنسا وإيطاليا ترسلان طائرات إلى اليونان للمساعدة في مواجهة حرائق الغابات

أعلن المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات، جانيز ليناركيتش اليوم، الثلاثاء، أن فرنسا وإيطاليا سترسلان أربع طائرات إلى اليونان للمساعدة في مكافحة العديد من حرائق الغابات المستعرة في البلاد، وفق ما ذكرت شبكة يورونيوز.

قال ليناركيتش "في أعقاب طلب اليونان للمساعدة في معالجة حرائق الغابات في منطقة أتيكا، نقوم بتعبئة اثنين من خزانات مياه طائرات الحماية المدنية للاتحاد الأوروبي من فرنسا واثنين من كندا من أسطول ريسكيو إي يو، في إيطاليا".

وأضاف "ومن المتوقع وصولهما اليوم برجال إطفاء رومانيون تم تعيينهم من قبل [الاتحاد الأوروبي]، وسيساعدون في المهام ".

يقوم أكثر من 500 من رجال الإطفاء بمكافحةأكثر من 80 حريقًا في جميع أنحاء اليونان ، بما في ذلك أربعة حرائق كبيرة.

وكان وزير الحماية المدنية اليوناني فاسيليس كيكيلياس قد حذر في وقت سابق من أن الثلاثاء سيكون يومًا "صعبًا" آخر وحث المواطنين على توخي الحذر.

يوم الاثنين ، تم إجلاء حوالي 1200 طفل من مخيم صيفي في لوتراكي ، وهي بلدة ساحلية شهيرة في بيلوبونيز ، جنوب غرب أثينا ، حيث واصل رجال الإطفاء مكافحة أربعة حرائق.