عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرنسا وإيطاليا ترسلان طائرات إلى اليونان للمساعدة في مواجهة حرائق الغابات

حرائق غابات اليونان
حرائق غابات اليونان

أعلن المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات، جانيز ليناركيتش اليوم، الثلاثاء، أن فرنسا وإيطاليا سترسلان أربع طائرات إلى اليونان للمساعدة في مكافحة العديد من حرائق الغابات المستعرة في البلاد، وفق ما ذكرت شبكة يورونيوز.

قال ليناركيتش "في أعقاب طلب اليونان للمساعدة في معالجة حرائق الغابات في منطقة أتيكا، نقوم بتعبئة اثنين من خزانات مياه طائرات الحماية المدنية للاتحاد الأوروبي من فرنسا واثنين من كندا من أسطول ريسكيو إي يو، في إيطاليا".

وأضاف "ومن المتوقع وصولهما اليوم برجال إطفاء رومانيون تم تعيينهم من قبل [الاتحاد الأوروبي]، وسيساعدون في المهام ".

يقوم أكثر من 500 من رجال الإطفاء بمكافحةأكثر من 80 حريقًا في جميع أنحاء اليونان ، بما في ذلك أربعة حرائق كبيرة.

وكان وزير الحماية المدنية اليوناني فاسيليس كيكيلياس قد حذر في وقت سابق من أن الثلاثاء سيكون يومًا "صعبًا" آخر وحث المواطنين على توخي الحذر.

يوم الاثنين ، تم إجلاء حوالي 1200 طفل من مخيم صيفي في لوتراكي ، وهي بلدة ساحلية شهيرة في بيلوبونيز ، جنوب غرب أثينا ، حيث واصل رجال الإطفاء مكافحة أربعة حرائق.

المفوض الأوروبي أربع طائرات اليونان حرائق الغابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال ساعات.. خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن صفقة إمام عاشور

أول رد فعل من إمام عاشور عقب تأخر إتمام انضمامه للأهلي

12 يوما من الجحيم| موجة حرارة غير مسبوقة.. ونصيحة لسكان هذه المحافظات

تحرك مفاجئ من النادي الأهلي بشأن أزمة غرامة كهربا.. تفاصيل

الأمم المتحدة: على العالم أن يستعد لمزيد من موجات الحر الأكثر شدة

الحق اشتري نزل 700 جنيه| زلزال يضرب أسعار الذهب وعيار21 يسجل أدنى مستوياته

فيديو مفاجأة للجميع.. أحمد حسن يشوق الجماهير لتطورات صفقة إمام عاشور

اطمنوا.. شاهد أول تعليق من وزير الصحة عن انتشار حمى الضنك بقنا

موضوعات متعلقة

خطوة مرعبة.. غواصة أمريكية نووية تقوم بأول زيارة لـ كوريا الجنوبية

تحذير مخيف للأمم المتحدة من الحر.. وتوقعات بقمة مناخ ساخنة في دبي

خسارة مدوية| العقارات الصينية في تراجع.. وسقوط كبير لشركة

علماء مناخ: الهواء الساخن فوق جنوب أوروبا حولها إلى "فرن بيتزا عملاق"

إيطاليا تعتمد بروتوكول طوارئ جديد.. 20 مدينة تحت الإنذار الأحمر والحرارة الشديدة

ارتفاع درجات الحرارة بشكل خطير في أمريكا.. ومناطق تجاوزت الـ30 يومًا سخونة

هذا ما حدث لأسعار الذهب اليوم .. وتراجع واضح للدولار

نار ودخان وهواء قاتل في 3 دول أوروبية.. وزير يوناني: نعيش أيامًا صعبة

ترشيحاتنا

رسميا.. خالد الغندور: مصطفى فتحي في بيراميدز

دعاء آخر يوم في العام الهجري 1444 .. يغفر كل ذنوبك الماضية

يقلد إيلون ماسك.. مارك زوكربيرج يقيد عدد منشورات Threads التي يمكن مشاهدتها

بالأسماء.. وزير العدل يصدر قرار بتشكيل إدارة التفتيش الفني بقضايا الدولة

خطوة مرعبة.. غواصة أمريكية نووية تقوم بأول زيارة لـ كوريا الجنوبية

نبأ سار لجماهير الأهلي بشان ضم المهاجم البرازيلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشاكل صحية تصيب الحوامل بسبب نقص فيتامين د.. احذريها

فيديو لا يصدق.. امرأة تدخل مطعما شهيرا على حصان في أستراليا

فيديو مذهل.. ظهور حوت أمام فريق كرة القدم الإنجليزي النسائي

عمل فلوس وركب مرسيدس.. قصة تحول محمود حديدة إلى بلوجر وصاحب شركة انتاج

فيديو

حكايات تقطع القلب.. نهاية عروسين وبكاء طفل في انهيار عقار الحدائق|فيديو جراف

ساب البيت أول 3 أيام جواز.. طليقة حسن شاكوش تكشف المستور

السر في الخاتم.. تفاصيل تعرض فيفي عبده للسحر الأسود بهدف المرض

الحقيقة تظهر خلال 4 أشهر .. آبي احمد : سد النهضة مفيد للجميع .. وخبير اقتصادي يكذّبه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ