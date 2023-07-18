الحياة ليست عادلة| رسالة وداع من نجم الأهلي عقب انضمامه لـ "البنك"

وجه أيمن أشرف، نجم الأهلي السابق والمنضم حديثا للبنك الأهلي، رسالة وداع إلى جماهير الفريق وزملائه.

وكتب أيمن أشرف، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، “فى أوقات كتير ممكن تنزل صوره تكتب بوست لكن فى وقت يجي عليك صعب تلاقى كلام يوصف اللى انت حاسس بيه”.

وأضاف أيمن أشرف “النادي الأهلي بالنسبالي مش مجرد فريق بلعب فيه، لا ده بيت وحياة ووطن عشت فيه أحلى أيام حياتى، عشت طفولتي وعشت ونجاحاتي ، فرحت فيه وزعلت علشانه وكنت لاعب ومشجع وسأظل. احب اشكر جمهور النادي الاهلي العظيم علي المساندة الدائمة واشكر مجلس الادارة واشكر كل الاعبين ال انا زاملتهم و كل الاجهزة الفنيه ال اشتغلت معاهم.. حقيقي هفتقدكم كلكم".

وتابع “لقد بذلت كل ما استطاع من جُهد وتضحيات من اجل هذا الجمهور العظيم الذي صنع اسم ايمن اشرف.. كنت اتمنى ان انهي مسيرتي هنا لكني اعلم جيدا أن الحياة ليست دائماً عادلة”.

واختتم حان وقت الرحيل انا همشي بجسدي لكن قلبي هنا معاكم بتمنالكم التوفيق جميعا، واتمنى ان اوفق ف خطوتي القادمه بشكركم جميعاً".

وكان البنك الأهلي أعلن انضمام ايمن اشرف إلى صفوف الفريق لمدة موسمين.