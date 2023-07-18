أخبار التكنولوجيا.. لو عايز تبقى بلوجر مشهور.. فيسبوك يعلن ميزات جديدة.. أحدث وأرخص موبايل سامسونج في السوق المصري

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

أعلنت فيسبوك Facebook، واحدة من أقدم منصات التواصل الاجتماعي، أنها تستعد لإطلاق تحديثات جديدة لتعزيز خيارات الفيديو وتحسين تجربة المستخدمين.

يبدو أن شركة Apple تخطط لإطلاق هاتف iPhone 15 الأساسي بألوان جديدة وزاهية. ومن المحتمل أن يتم الإعلان عن الهاتف الرائد القادم بخيارات الألوان الوردية والخضراء والصفراء.

نحن على وشك الاقتراب من مواسم الأعياد والتخفيضات كما أنه تستمر بعض المواقع بإجراء العروض أونلاين في شهر يوليو.

يعتبر هاتف سامسونج Samsung Galaxy A14 نسخة الـ 4G بمثابة التطوير والتحديث لهاتف سامسونج القديم الـ Samsung Galaxy A13 لينضم إلى سلسلة الـ A التي تلقى اهتمام كبير في مصر بالأخص فهي تنافس بقوة في الفئة الاقتصادية مع مواصفات ليست بجديدة فيأتي الهاتف بمعالج Exynos 850 مع كاميرا خلفية تصل إلى 50 ميجا بكسل مع بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع شحن 15 واط .. فدعونا نتعرف على المواصفات الكاملة.

تم إطلاق تطبيق ثريدز Threads من Instagram مؤخرًا وأصبحت منصة وسائل التواصل الاجتماعي الناجحة بالفعل. والآن، يبدو أن Meta تخطط لتعزيز التجربة بما في ذلك رسائل مباشرة (DMs).