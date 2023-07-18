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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. لو عايز تبقى بلوجر مشهور.. فيسبوك يعلن ميزات جديدة.. أحدث وأرخص موبايل سامسونج في السوق المصري

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

لو عايز تبقى بلوجر مشهور.. فيسبوك يعلن ميزات جديدة ستساعدك في ذلك

أعلنت فيسبوك Facebook، واحدة من أقدم منصات التواصل الاجتماعي، أنها تستعد لإطلاق تحديثات جديدة لتعزيز خيارات الفيديو وتحسين تجربة المستخدمين. 

 

متشتريش دلوقتي..ألوان شبابية وعصرية لهواتف iPhone 15

يبدو أن شركة Apple تخطط لإطلاق هاتف iPhone 15 الأساسي بألوان جديدة وزاهية. ومن المحتمل أن يتم الإعلان عن الهاتف الرائد القادم بخيارات الألوان الوردية والخضراء والصفراء.

 

عرض الموسم..خصم 40% على تحفة هواتف أوبو Oppo Reno

نحن على وشك الاقتراب من مواسم الأعياد والتخفيضات كما أنه تستمر بعض المواقع بإجراء العروض أونلاين في شهر يوليو.

 

لن تصدق عينيك.. أحدث وأرخص موبايل سامسونج في السوق المصري

يعتبر هاتف سامسونج Samsung Galaxy A14 نسخة الـ 4G  بمثابة التطوير والتحديث لهاتف سامسونج القديم الـ Samsung Galaxy A13 لينضم إلى سلسلة الـ A التي تلقى اهتمام كبير في مصر بالأخص فهي تنافس بقوة في الفئة الاقتصادية مع مواصفات ليست بجديدة فيأتي الهاتف بمعالج Exynos 850 مع كاميرا خلفية تصل إلى 50 ميجا بكسل مع بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع شحن 15 واط .. فدعونا نتعرف على المواصفات الكاملة.

 

ميزة الرسائل و DMs في threads..الطريقة هنا

تم إطلاق تطبيق ثريدز Threads  من Instagram مؤخرًا وأصبحت منصة وسائل التواصل الاجتماعي الناجحة بالفعل. والآن، يبدو أن Meta تخطط لتعزيز التجربة بما في ذلك رسائل مباشرة (DMs).

 

فيسبوك iPhone OPPO أوبو سامسونج

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