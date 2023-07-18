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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قوات الدفاع الشعبى والعسكري تنظم ندوة تثقيفية بالتعاون مع التربية والتعليم

قوات الدفاع الشعبى
قوات الدفاع الشعبى والعسكري تنظم ندوة تثقيفية

نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكري ندوة تثقيفية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بمقر مسرح المدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر ، وذلك بحضور الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وقائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى وعدد من مسئولى الوزارة ومجموعة من طلبة المدارس بمختلف المراحل التعليمية.

قوات الدفاع الشعبى والعسكري تنظم ندوة تثقيفية بالتعاون مع التربية والتعليم

قوات الدفاع الشعبى والعسكري

وتضمنت الندوة محاضرات عن دور تكنولوجيا الذكاء الإصطناعى للتنمية المستدامة وتأثيرها على الأمن القومى المصرى وأبعاد ومفاهيم الإنتماء والولاء بالمنظور الوطنى ، بالإضافة إلى عرض مجموعة من الأعمال الفنية لطلبة المدارس تبرز التنمية الشاملة فى شتى ربوع الوطن ودور مصر الرائد فى مكافحة الإرهاب.

وألقى قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكري كلمة نقل خلالها تحيات الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور ، مشيراً إلى أهمية تلك الندوات لتوعية الشباب والنشء المصرى بحجم التحديات الحالية وما تبذله الدولة المصرية بكافة مؤسساتها من جهود سعياً لتحقيق الريادة بكافة المجالات وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين .

وشملت الندوة تكريم عدد من أسر الشهداء ، والطلبة المتفوقين من مدارس التأسيس العسكرى ، وعدد من ذوى الهمم ، وأختتمت الندوة بعزف السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية.

قوات الدفاع الشعبى والعسكري تنظم ندوة تثقيفية بالتعاون مع التربية والتعليم
قوات الدفاع الشعبي والعسكري وزارة التربية والتعليم الذكاء الاصطناعي الفريق أول محمد زكى الفريق أسامة عسكر القوات المسلحة

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