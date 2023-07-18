لن تسلم هي الأخرى.. درجات الحرارة تصل اليوم ذروتها في فرنسا

من المتوقع أن تصل درجات الحرارة في فرنسا إلى ذروتها، اليوم الثلاثاء، حسب وكالة الأرصاد الجوية الفرنسية، وفق ما ذكرت فرانس 24.

حذرت وكالة الأرصاد الجوية الفرنسية من أن فرنسا تتوقع أن تشهد درجات حرارة أعلى من 104 درجة فهرنهايت (40 درجة مئوية) في بعض أجزاء البلاد اليوم الثلاثاء، حيث تجتاح موجة حارة معظم البحر المتوسط.

وستتأثر كورسيكا وأجزاء من جنوب وجنوب شرق فرنسا بأعلى درجات الحرارة، مع بقاء درجات الحرارة ليلاً "مرتفعة كذلك".

وأضافت الوكالة أن سبع مناطق إدارية تخضع الآن لتحذير برتقالي من موجات الحر ، مع توقع درجات حرارة أعلى من 30 درجة مئوية (86 درجة فهرنهايت) في جميع أنحاء البر الرئيسي لفرنسا تقريبًا اليوم الثلاثاء.

كذلك، من المتوقع أن تتجنب فرنسا، الواقعة في الشمال أكثر من العديد من دول البحر الأبيض المتوسط ​​الأخرى ، أسوأ درجات الحرارة في أوروبا ، حيث شهدت الأطراف الجنوبية لإسبانيا وإيطاليا درجات حرارة تقترب من الرقم القياسي القاري البالغ 119.8 درجة فهرنهايت (48.8 درجة مئوية).

