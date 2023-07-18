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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لجنة من المجلس الأعلى للجامعات تتفقد اختبارات القدرات بجامعة بنها

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب ، لجنة من المجلس الأعلى للجامعات ، برئاسة الدكتور عبد المنعم فهيم أستاذ مساعد بكلية الهندسة جامعة المنصورة ، وعضوية كلا من الدكتورة رانيا رضا ، والأستاذ أحمد عبد الفتاح محمد بالمجلس الأعلى للجامعات وذلك لمتابعة سير اختبارات القدرات بالكليات.

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وأكد الدكتور تامر سمير أن الزيارة تاتى فى إطار متابعة إجراءات سير اختبارات القدرات بكليات التربية الرياضية ، والتربية النوعية ، والفنون التطبيقية ، وذلك بحضور عمداء الكليات والوكلاء والمشرفين على إختبارات القدرات.
وأضاف نائب رئيس الجامعة أن اللجنة قامت بجولة تفقدية للمعامل والقاعات وأماكن الانتظار التي تم تجهيزها للطلاب وأولياء أمورهم بالكليات التي تجري بها الاختبارات.
الجدير بالذكر أن اختبارات القدرات قد بدأت السبت الماضي وتستمر حتى الخميس الموافق 27 يوليو الجاري وتجري بـ 3 كليات بجامعة بنها وهى الفنون التطبيقية، والتربية الرياضية بنين وبنات، والتربية النوعية شعبتى التربية الفنية والتربية الموسيقية..

جامعة بنها نائب رئيس جامعة بنها بنها رئيس جامعة بنها كلية الهندسة

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