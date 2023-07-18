تقترب من 100 مليون جنيه|صحيفة دنماركية تكشف قيمة انتقال إمام عاشور للأهلي

كشف تقرير صحفي، تكلفة صفقة انتقال الدولي المصري إمام عاشور، لاعب فريق ميتلاند الدنماركي، إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة “Tipsbladet” الدنماركية، أن نادي ميتلاند كان يراقب إمام عاشور لعدة سنوات، وحصل على توقيعه أخيرا في يناير الماضي، وبالفعل حقق اللاعب بداية مميزة في بداية مسيرته الاحترافية وأظهر مهاراته كلاعب وسط موهوب، ولكن تغيير الجهاز الفني أدى لاستبعاده من التشكيلة الأساسية ثم تعرض للإصابة.

وأضافت أن إمام عاشور سينتقل إلى النادي الأهلي مقابل 20 مليون كرونة دنماركية (أي ما يعادل نحو 93 مليون جنيه مصري)، وهو نفس المبلغ الذي اشترى به نادي ميتلاند اللاعب من الزمالك.

وأشارت أن انتقال إمام عاشور سيحدث ضجة كبيرة في كبيرة في مصر، نظرا التنافس الشديد بين الأهلي والزمالك.

ويمتد عقد إمام عاشور مع ميتلاند حتى 30 يونيو 2027، وتبلغ القيمة التسويقة للدولي المصري 2.7، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

الأهلي يستعد لمواجهة حرس الحدود



في سياق آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة حرس الحدود، غدا الأربعاء، في اللقاء المؤجل من الجولة 33 بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الأهلي، بقيادة مديره الفني مارسيل كولر، مباراة الغد بدون ضغوط بعدما حسم لقب الدوري المصري في وقت سابق، بينما هبط حرس الحدود للممتاز ب.

ويتصدر الأهلي ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 81 نقطة.