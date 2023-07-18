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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد.. لحظة وصول قافلة قوات فاجنر إلى قاعدة عسكرية في بيلاروس

قوات فاجنر
قوات فاجنر

وصلت القافلة الأولى لقوات فاجنر إلى قاعدة عسكرية مهجورة في بيلاروس، مع قافلتين أخريين على الأقل في طريقهما نحوها، وفقا لشبكة “سي إن إن” الأمريكية.

تُظهر صور الأقمار الصناعية قافلة من المركبات تصل إلى قاعدة عسكرية بيلاروسية ظلت شاغرة لسنوات بعد الساعة 11:00 صباحًا بالتوقيت المحلي.

وتمتد القافلة على طول الطريق من القاعدة إلى الطريق السريع بعيدًا عن المنحدر.

بعد أقل من ساعة، تظهر صورة أقمار صناعية إضافية  القافلة بأكملها متوقفة في القاعدة.

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تمكنت “سي إن إن” من تأكيد أن المركبات القادمة كانت من قوات فاجنر لأن العديد من المركبات في صور الأقمار الصناعية تتطابق مع تلك التي شوهدت في مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي أظهر قافلة ترفع أعلام فاجنر، توقفت على طول طريق سريع في روسيا.

بيلاروس فاجنر قوات فاجنر

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