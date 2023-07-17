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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تطور خطير.. بيلاروس تعلن إسقاط مسيرة أوكرانية علي أراضيها

أوكرانيا وبيلاروس
أوكرانيا وبيلاروس

قالت لجنة الحدود الحكومية في بيلاروس، اليوم الاثنين، إن طائرة استطلاع أوكرانية بدون طيار تم اعتراضها في منطقة براجين بمنطقة جوميل.

وأضافت لجنة الحدود الحكومية في بيلاروس، في بيان: “اكتشفت مفرزة الحدود، التي كانت تقوم بمهام حماية الحدود على نهر دنيبرو، مركبة جوية بدون طيار عبرت الحدود بشكل غير قانوني من أراضي أوكرانيا. تم إجراء استطلاع للأراضي الحدودية لجمهورية بيلاروس بمساعدة الطائرة بدون طيار”.

وبحسب الوكالة، اسقط حرس الحدود البيلاروسي الطائرة بدون طيار بالقوة على الماء، ويجري التحقيق في الحادث.

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وتشترك أوكرانيا في حدود 1000 كيلومتر مع بيلاروس، البلد الذي لعب دورًا رئيسيًا في مساعدة هجوم روسيا.

بيلاروس أوكرانيا

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