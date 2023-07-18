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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة الملك سلمان الدولية تعلن نتائج نهاية العام بعد تقييمها من خبراء دوليين

جامعة الملك سلمان
جامعة الملك سلمان

اعتمد مجلس جامعة الملك سلمان الدولية، نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022-2023، وقد تمت إتاحة النتائج للطلاب الكترونيًا من خلال نظام معلومات الطالب.

وأكد  أشرف حسين رئيس جامعة الملك سلمان الدولية أن كافة الاختبارات تم إجراؤها طبقًا للوائح والنظم وفي ضوء الخطة الأكاديمية التنفيذية وتوجيهات الممتحنين الخارجيين، مشيرًا إلى أنه فور الانتهاء من إجراءات التصحيح تم عقد لجان الممتحنين وذلك بحضور مُمتحنين ومُقيمين خارجيين من جامعات دولية متميزة (مثل جامعات فلوريدا وتينيسي الأمريكية وبيرجين النرويجية ونيو إنجلاند الاسترالية وساوثهامتون الإنجليزية والبرتا الكندية وغيرهم)، حيث قام الممتحنون الخارجيون بمراجعة محتوى البرامج ومُخرجات التعلم المرجوة ومناقشة أعضاء هيئة التدريس في أسلوب (التعلم/التعليم) واستخدام الموارد التكنولوجية المتاحة بالجامعة، وكذلك فحص أدوات التقويم وعينات من إجابات الطلاب والتقارير الإحصائية للنتائج.

وأضاف رئيس الجامعة أن لجنة الممتحنين الخارجيين وافقت على النتائج وأعد كل عضو منهم تقريرًا عن نقاط القوة والتوصيات اللازمة للتحسين والتطوير المستمر، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى دائمًا إلى أن تكون نموذجًا للتميز الأكاديمي داخل جمهورية مصر العربية مع توفير تقنيات التعليم والتعلم المبتكرة بمعايير دولية، مؤكدًا على أن الاهتمام بالجانب العملي والمهني والمسؤولية الأخلاقية يأتي متوازيًا مع الجانب العلمي والبحثي واستهداف برامج التعليم المستمر لتعزيز دور الجامعة في إنتاج ونقل المعرفة والمهارات لخدمة المجتمع وتحقيق أعلى مستويات التميز الأكاديمي؛ لتنفيذ رؤية الدولة المصرية وتطلعاتها المُستقبلية.

ووجه رئيس الجامعة النائب الأكاديمي بمتابعة العمداء ومدراء البرامج لإعداد الخطة الأكاديمية التنفيذية للفصل الدراسي الأول 2023-2024، كما تم التوجيه بفتح باب التقدم للالتماسات والتظلمات على نتيجة الفصل الدراسي الثاني للطلاب من خلال الطرق المُعلنة بالجامعة.

Jobs Education التعليم الفصل الدراسي الثاني جامعة الملك سلمان الدولية أشرف حسين رئيس جامعة الملك سلمان

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