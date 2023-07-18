مذكرة تفاهم مع أكوا باور لتخصيص أرض لمشروع طاقة الرياح بسوهاج.. تفاصيل

وقعت شركة أكوا باور ، مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مذكرة تفاهم يتم بموجها تخصيص مساحة أرض لبدء تطوير مشروع طاقة الرياح بسعة 10 جيجاوات في منطقة غرب سوهاج .

وأشاد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى كمال مدبولي، بإمكانات شركة أكوا باور، الرائدة في مجال تحول الطاقة؛ أكبر شركة خاصة لتحلية المياه في العالم، والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر، مبدياً رغبة مصر تعزيز سبل التعاون مع الشركة في مجال تحلية المياه لدعم مصر في مواجهة التحديات التي تواجه مصر فيما يتعلق بنقص المياه.

ونوه رئيس مجلس الوزراء خلال استقباله الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور، ماركو أرتشيلي، بمصداقية أكوا باور والتزامها بتنفيذ مشروعاتٍ ضخمة ذات أهمية استراتيجية كبيرة.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور، ماركو أرتشيلي، حرص الشركة على مواصلتها جهودها من أجل تقديم حلولٍ مبتكرة ومُستدامة في مجال تحلية المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال: "نفخر في أكوا باور بالثقة الكبيرة التي تضعها الحكومة المصرية في قدرتنا على تنفيذ عددٍ من المشروعات على نطاقٍ واسع، وتشرفت بلقاء رئيس مجلس الوزراء ، ونؤكد التزامنا في المضي قدماً بتزويد جمهورية مصر العربية بمتطلباتها من المياه المحلاة بشكلٍ مستدام وموثوق ونتطلع إلى تعزيز التعاون مع الحكومة المصرية خلال الأعوام المقبلة، بما يسهم في تعزيز التنمية المُستدامة والمسؤولة للمجتمع المحلي، وضمان مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال المقبلة".

وتمتلك "أكوا باور" اليوم 16 محطة لتحلية المياه في أربع دول، من بينها 10 محطات تتواجد في المملكة.