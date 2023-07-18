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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة الوادي الجديد تشهد حفل تخريج مزارعي المدارس الحقلية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهد الأستاذ الدكتور عبد العزيز رئيس جامعة الوادي الجديد والاستاذ الدكتور محمد يعقوب مساعد ممثل منظمة الأغذية والزراعة في مصر والدكتور مجد المرسى وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد والدكتور عماد عوض ممثل مركز بحوث الصحراء ولفيف من القيادات وأعضاء هيئة التدريس حفل تخريج المزارعين أعضاء المدارس الحقلية ضمن مشروع الإدارة المستدامة للنظم الأيكولوجية الزراعية لواحة الخارجة والذي تنفذه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء وجامعة الوادي الجديد وبتمويل من مرفق البيئة العالمية.

 


وقال الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة ان المشروع نفذ لعدد 105 مدرسة حقلية بواحة الخارجة بهدف تحسين ممارسات الإدارة المستدامة للتربة والمياه وحفظ التنوع البيولوجي الزراعي مما يعمل على زيادة إنتاجية المحاصيل وزيادة دخل المزارعين.
واختتم الحفل بتوزيع شهادات التقدير والهدايا على المزارعين والمزارعات المشاركين في أنشطة المشروع من قرى الشركة والمنيرة وناصر الثورة،هذا وقد قام رئيس الجامعة ونائب ممثل منظمة الأغذية والزراعة الفاو بتكريم الخريجين من مزارعى المدارس الحقلية بشهادات تقدير وأجهزة لخدمة العمليات الزراعية.

اختبارات ء هيئة التدريس اختبارات القدرات التنوع البيولوجي التربية الرياضية الزراعة المحاصيل القيادات العمليات الزراعية حفظ التنوع البيولوجي منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو وكيل وزارة الزراعة وكيل وزارة

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