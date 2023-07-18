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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإعلام العبري: نتنياهو تعهد لبايدن بتجميد البناء في مستوطنات الضفة الغربية

بايدن ونتنياهو
بايدن ونتنياهو

قالت وسائل الإعلام العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تعهد في حديثه الليلة الماضية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن بتجميد البناء في مستوطنات الضفة الغربية حتى نهاية العام الجاري.

ووفقا للقناة 12 العبرية، يأتي هذا التعهد بعد انتقادات وجهها بايدن لنتنياهو وأعضاء حكومته ، الذين وصفهم بأنهم "الأكثر تطرفاً".

من جانبه، قال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنجبي، اليوم الثلاثاء، إن الاجتماع بين رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن سيعقد خلال شهر سبتمبر في البيت الأبيض.

ونقلت قناة "سي إن إن" الأمريكية، عن البيت الأبيض تأكيده أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيلتقيان "على الأرجح" قبل نهاية العام، في خطوة نحو تخفيف ما كانت علاقة متوترة ولكنها لا تزال أقل من دعوة كاملة لزيارة المكتب البيضاوي التي سعى نتنياهو إليها منذ فترة طويلة.

وقال جون كيربي، مدير الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي: "لقد اتفقا على أنهما سيلتقيان، ربما قبل نهاية هذا العام، ولا تزال جميع التفاصيل المتعلقة بالمكان والأوقات قيد الإعداد".

الرئيس الأمريكي جو بايدن تجميد البناء في مستوطنات الضفة لقاء بايدن ونتنياهو اسرائيل وامريكا بنيامين نتنياهو

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