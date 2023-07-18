طاهر محمد طاهر أفضل لاعب في الجولة 34 من الدوري

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة فوز لاعب النادي الأهلي طاهر محمد طاهر بجائزة لاعب الجولة 34 من مباريات الدوري الممتاز.

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه علي فيسبوك " رابطة الأندية تعلن اختيار طاهر محمد طاهر لاعب الجولة 34 من الدوري الممتاز. 🦅🌟".



وفي سياق آخر، طلب النادي الأهلي للسعة الكاملة لحضور الجماهير في مباراة حرس الحدود، والتي ستشهد مراسم التتويج بدرع الدوري الممتاز.

وتقام مباراة الأهلي وحرس الحدود، غدا الأربعاء في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز.

وتوج الأهلي بلقب الدوري الممتاز للمرة 43 في تاريخه، قبل 5 جولات من نهاية المارد الأحمر لمبارياته في المسابقة.