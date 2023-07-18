خبير علاقات دولية: إمكانية تجريم أساليب استخدام الذكاء الاصطناعي متاحة

قال الدكتور عبد المسيح الشامي الخبير في العلاقات الدولية، إن إمكانية تجريم بعض الدول لأساليب استخدام الذكاء الاصطناعي متاحة، وهناك أشياء مشابهة حدثت بشأن موضوع الاستنساخ والأمور الطبية المشابهة ووضع لهم القوانين.

الذكاء الاصطناعي



‏وتابع عبد المسيح الشامي ‏خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "إكسترا اليوم"، المذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن اليوم الذكاء الاصطناعي لا يقل بشكل أو بآخر أهمية وخطورة ومن الممكن أن يتم وضع قوانين معينة تجرم وتمنع صناعة نماذج اصطناعية من البشر بشكل أو بآخر، بذكاء يتشابه أو حتى يفوق في كثير من الأحيان البشر، والتخوف أن تخرج هذه الأمور عن السيطرة.