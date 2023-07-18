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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أبو الغيط يزور واشنطن لإطلاق حوار استراتيجي بين جامعة الدول العربية وأمريكا

الأمين العام لجامعة
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابوالغيط

توجه الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الثلاثاء، علي رأس وفد رفيع من الامانة العامة إلى العاصمة الأمريكية "واشنطن"، للقاء وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن وإطلاق حوار استراتيجي بين جامعة الدول العربية ووزارة الخارجية الأمريكية حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي بإسم الأمين العام بأنه من المقرر أن يلتقي أبو الغيط صباح الاربعاء مع وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن لتناول الموضوعات  التي اهم الجانبين سواء في مجال السياسة والامن او المجالات الاقتصادية والاجتماعية المتعددة أخذاً في الاعتبار العلاقات الايجابية والمميزة التي تربط الولايات المتحدة بالدول العربية عموما وبما يشكل أساساً قوياً يمكن البناء عليه للارتقاء بالعلاقات بين الطرفين خلال المرحلة المقبلة.

كما أوضح المتحدث أن زيارة الأمين العام  ستشمل محادثات موسعة بين وفد الامانة العامة وكبار المسؤليين بوزارة الخارجية الامريكية لإطلاق حوار استراتيجي بهدف تبادل الرؤى حول النزاعات والقضايا الإقليمية والدولية الهامة، وفي مقدمتها الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب. كما انه سيتم التشاور حول التطورات الراهنة عربياً ودولياً وكيفية تعزيز الجهود لاحتواء الأزمات بما يضمن استعادة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، كما سيتم تناول سبل تطوير  وتعزيز العلاقات في المجالات المختلفة بين الجانبين تجسيداً لحرص الجامعة العربية على التعاون والتفاعل مع القوى العالمية ذات التأثير بما ينعكس ايجابياً على المصالح العربية.

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