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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| تعليمات هامة من كلية التربية النوعية القاهرة.. والتسجيل باختبارات القدرات بكلية الفنون التطبيقية عبر هذا الرابط

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

 

كلية التربية النوعية القاهرة تعلن عن تعليمات هامه لاختبارات القدرات
اعلنت كلية التربية النوعية جامعة القاهرة ، تعليمات هامة عن اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2023

 

جامعة العلمين الدولية تعقد المؤتمر السنوي " أختر كليتك 2023" .. غدا

أعلنت جامعة العلمين الدولية عقد المؤتمر السنوي (أختر كليتك 2023) Sketch your Future، والذي ينظمه برنامج دراسات التنمية المستدامة بمكتبة الإسكندرية المقام في رحاب قاعة المؤتمرات الكبرى بالمكتبة في الفترة من 18 إلى 20 يوليو 2023 بمشاركة ورعاية جامعة العلمين الدولية.

 

التسجيل بأختبارات القدرات بكلية الفنون التطبيقية عبر هذا الرابط

تتابع اليوم كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان استقبال طلاب الثانوية لعام لاداء اختبارات القدرات  المؤهلة للكليات بتنسيق الجامعات 2023 . 

 

عطارد أقرب الكواكب إلى الشمس "مرسال الآلهة" يشاهد فى سماء مصر

تشهد سماء مصر الليلة ظاهرة فلكية مميزة وفريدة ، حيث يقترن القمر مع كوكب عطارد أقرب الكواكب إلى الشمس (مرسال الآلهة) في مشهد جميل يترقبه جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال بالرصد والتصوير إذا سنحت لهم الفرصة، وكشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظاهرة.

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