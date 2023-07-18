خسر كل شئ .. هجوم عنيف علي زيلينسكي في أوكرانيا

قال أوليج سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، إن الرئيس فولوديمير زيلينسكي، فشل في قمة حلف الناتو في فيلنيوس لأنه لم يستطع تحقيق قبول البلاد في الحلف أو زيادة الإمدادات العسكرية اللازمة.

وأضاف سوسكين: "إنه خاسر، ولا يفهم أي شيء عن الاقتصاد أو الشؤون العسكرية... لم يف بأي من وعوده. الآن فشلت قمة الناتو, انظر حولك، ماذا يحدث؟”.

وأوضح أن “زيلينسكي لم يتمكن، بسبب عدم كفاءته، من حكم بلد في حالة صراع عسكري”.

وقال سوسكين، إن “القوات الأوكرانية ليس لديها فرص للقيام بهجوم مضاد ناجح ، وهو ما يتحدث عنه الجميع”.

وفي وقت سابق، قالت مجلة “أمريكان سبيكتاتور”، إن الظهور “الكئيب” للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في قمة حلف شمال الأطلسي “الناتو” في فيلنيوس، يشير إلى محنته.

وأوضحت المجلة الأمريكية، أنه "في اجتماع قادة الناتو في فيلنيوس الأسبوع الماضي، بدا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، وكأنه رجل على وشك الموت".

وأضافت أن “الجيش الأوكراني في وضع يائس بسبب نقص الذخيرة التي لم يتمكن الحلفاء الغربيون من توفيرها”.

ولفتت الانتباه إلي أن “قرار بايدن بتزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية يثبت مرة أخرى أن نظام كييف واجه مشاكل خطيرة على خط المواجهة”.