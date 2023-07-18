بإطلالة مثيرة.. مي حلمي تستمتع بإجازتها الصيفية على البحر

شاركت الإعلامية مى حلمى، صورة جديدة من عطلتها الصيفية، عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت مى حلمى، وهى تستعرض جمالها وانوثتها علي شاطئ البحر بـ إطلالة جريئة ، نالت اعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

وتعد الإعلامية مي حلمي من أبرز نجمات الاعلام الرياضي أناقة وأنوثة، لتمتعها بذوق رفيع وقوام ممشوق ورقة لا تشبه الكثيرات، مما جعلها محط اهتمام وإعجاب متابعيها أينما ظهرت.

من هي مي حلمي؟

مي حلمي، هي مذيعة مصرية اشتهرت بتقديم البرامج الرياضية، عن طريق ظهورها للمرة الأولى علي شاشات التلفزيون، من خلال قناة “النهار رياضة”، وقدمت وقتها برنامجًا رياضيًا، ثم انتقلت إلي فضائية قناة “أون سبورت”.

برنامج الحكم الرياضي للإعلامية مي حلمي

تقدم مي حلمي حاليًا برنامج الحكم على قناة الحدث، وهو برنامج رياضي يتحدث عن جميع الموضوعات الرياضية الشائعة والتي تحدث فى كل حين، وتستضيف في كل حلقة نجم من نجوم الرياضة لمحاورته.