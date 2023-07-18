المتحدة للخدمات الإعلامية تعلن مفاجأة للفائز في نهائي الفرصة مع لميس الحديدي

أشاد عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ببرنامج " الفرصة مع لميس الحديدي .

وقال عمرو الفقي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “ كلمة اخيرة ” المذاع على قناة “ ، أون ”، :" إحنا سعداء بالبرنامج والصدى الذي يحدثه في مجال الشركات الناشئة خاصة أن إخراج رواد أعمال جدد للسوق المصري هدف نصبو إليه جميعاً ".

وأعلن الفقي أن الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية سوف تقدم جائزة مميزة للفائز الأول عبر تقديم حملتين دعائية وحملة علاقات عامة، قائلاً :" الشركة المتحدة ستقوم بتقديم حملات إعلانية وحملة علاقات عامة للفائز النهائي في برنامج الفرصة ستكون عبر شاشات المتحدة عبر التفلزيون والراديو وكذا منصات التواصل الاجتماعي "

وأشار الفقي إلى أن طبيعة الحملتين الاعلانية والعلاقات العامة تتوقف على حسب الشركة الفائزة بحسب القطاع الذي تعمل به وبحسب منتجها، ونعد الفائز أن المنتج سوف ينزل حلبة السوق وكأنه شركة كبيرة".

ويذاع برنامج الفرصة مع لميس الحديدي، أكبر مسابقة تليفزيونية للشركات الناشئة على الشاشات العربية كل أربعاء في تمام التاسعة مساء على قناة ON.