لميس سلامة: وزارة التعليم العالي تعلن أن استمارات القدرات بالجامعات ستبدأ من اليوم

قالت الإعلامية لميس سلامة خلال برنامج" صباح البلد" إنه بعد فور انتهاء أمتحانات الثانوية العامة الخميس السابق، واليوم سوف يتم نقل الطلاب الي مرحلة الجامعة، منوها إلى أن وزارة التعليم العالي أعلنت أن استمارات القدرات بالجامعات المصرية سوق تبدأ من اليوم.

وأكدت سلامة خلال برنامج" صباح البلد" بفضائية “صدى البلد”، أن الخطة الجديدة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أستهدفت تغير المنظومة جميعها وربطها بسوق العمل وريادة الأعمال لاستحداث تخصصات جديدة لتبية أحتياجات السوق المصري والعربي والعالمي.

وأضافت، حتي تتحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي من التعليم التقليدي لاكساب الطلاب مهارات تطبيقية وحياتية، حتي تساعد الطلاب في تشكيل بنيانهم الفكري وسلوكهم الحضاري وتنمية مواهبهم ومهارتهم، وذلك لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.