عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أوسوريو يطلب تقريرا عن فريق الاتحاد المنستيري التونسي

صدى البلد

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن طلب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم  من جهازه المعاون إعداد تقرير عن فريق الاتحاد المنستيري التونسي قبل مواجهته في أولى مباريات الفريق الأبيض في البطولة العربية.

وأوضح المصدر أن المدير الفني طلب كافة التفاصيل الخاصة بالمنافس والصفقات الجديدة التي تعاقد معها لدراسة الفريق قبل مواجهته في البطولة العربية.

يذكر أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح  اللاعبين راحة لمدة 5 أيام من التدريبات الجماعية عقب مواجهة فاركو الأخيرة  في مسابقة الدوري الممتاز.

شهدت الآونة الأخيرة تلقي محمد عبد الغني مدافع فريق الزمالك عرض من نادي البنك الأهلي للانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

وكان اللاعب سبق وتلقى عدة عروض في الفترة الماضية إلا أنه لم يحسم موقفه منها في ظل ارتباطه بعقد مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

 

تقرر انتظام لاعبي الزمالك المعارين في تدريب الأبيض يوم السبت المقبل، استعدادا للبطولة العربية المقرر انطلاقها نهاية الشهر الجاري.

وسيتواجد كل من محمود علاء بعد انتهاء إعارته للاتحاد السكندري، وحمدي علاء المعار للبنك الأهلي وأحمد عيد المعار لإنبي ويوسف أوباما الذي انتهت إعارته للحزم السعودي في مران السبت المقبل.

يذكر أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح  اللاعبين راحة لمدة 5 أيام من التدريبات الجماعية عقب مواجهة فاركو الأخيرة  في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الزمالك تعادل مع فاركو بهدفين لكل منهما في ختام مباريات الفريق بمسابقة الدوري المصري ليرفع رصيده للنقطة 60 في المركز الثالث بجدول الدوري.

ويستأنف الزمالك تدريباته السبت المُقبل استعدادا لخوض البطولة العربية والتي تقام في السعودية نهاية يوليو الجاري.

اقترب عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من الانتقال لنادي البنك الأهلي لضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

وكان الجهاز الفني للزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو قرر رحيل اللاعب عن الفريق بنهاية الموسم في ظل عدم الحاجة لخدماته بسبب تراجع مستواه وعدم التزامه مع الزمالك في الفترة الماضية.

يذكر أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح  اللاعبين راحة لمدة 5 أيام من التدريبات الجماعية عقب مواجهة فاركو الأخيرة  في مسابقة الدوري الممتاز.

 

FB_IMG_1688853565432
FB_IMG_1688853565432

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رقم مفاجأة.. قيمة انتقال إمام عاشور للأهلي..فيديو

رد فعل مفاجئ من محمد عبد المنعم بعد عقوبة الأهلي.. شاهد

أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن انضمام رضا سليم للأهلي

أخيرا “شوية طراوة”| الأرصاد تزف البشائر للمصريين وتكشف موعد انكسار الموجة الحارة

إعلان حرب.. بيان عاجل من رئيس جنوب أفريقيا بشأن اعتقال بوتين

‏ارتفاع ضحايا عقار حدائق القبة المنهار لـ13 شخصا.. والنيابة تسلم الجثامين لذويها

الموجة الأخطر | تحذيرات من ارتفاع قياسي لدرجات الحرارة بسبب ظاهرة مناخية

بعد إعلان انضمامه للأهلي.. إمام عاشور ينشر فيديو له رفقة نجم الزمالك

ترشيحاتنا

بسبب الإجلاء الفوضوي والمميت من أفغانستان.. الكونجرس يستدعي وزير الخارجية الأمريكي

على أعلى مستوى.. تفاصيل الكشف الطبي لـ إمام عاشور في الأهلي

كولر غاضب.. الأهلي في مأزق عقب عروض رحيل بيرسي تاو عن الفريق

المبادئ شأن داخلي|أول تعليق من ميدو على انتقال إمام عاشور لـ الأهلي

دعاء نهاية العام الهجري .. ردد في رأس السنة أفضل 210 أدعية شاملة للخيرات

وكيل الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والإمام الأكبر بحلول العام الهجري الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يصل سعرها إلى 80 ألف دولار.. سترة الأميرة ديانا في مزاد علني

صدمة للجمهور|الموسيقيين أوقفت تصريح حفل ترافيس سكوت ومن الممكن إقامته في تلك الحال..ايه الحكاية

رجل أعمال يحول أحد المعالم الشهيرة ببريطانيا إلى مسجد.. اعرف القصة

معمولي عمل.. 10 صور أثارت الجدل لـ فيفي عبده في 2023

فيديو

قرصة ودن.. منتج يعترف بعمل سحر لـ فيفي عبده.. وهذا رد الأزهر|فيديوجراف

«خانّي مع ممثلة مشهورة».. ريم طارق تفضخ حسن شاكوش على الهواء.. فيديوجراف

خلصت على عيالها التلاتة.. سبب غريب وراء حادث سوهاج

أعراضه غريبة.. انتشار مرض خطير في قنا ووزارة الصحة تكشف التطورات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ