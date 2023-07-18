أوسوريو يطلب تقريرا عن فريق الاتحاد المنستيري التونسي

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن طلب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم من جهازه المعاون إعداد تقرير عن فريق الاتحاد المنستيري التونسي قبل مواجهته في أولى مباريات الفريق الأبيض في البطولة العربية.

وأوضح المصدر أن المدير الفني طلب كافة التفاصيل الخاصة بالمنافس والصفقات الجديدة التي تعاقد معها لدراسة الفريق قبل مواجهته في البطولة العربية.

يذكر أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة لمدة 5 أيام من التدريبات الجماعية عقب مواجهة فاركو الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

شهدت الآونة الأخيرة تلقي محمد عبد الغني مدافع فريق الزمالك عرض من نادي البنك الأهلي للانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

وكان اللاعب سبق وتلقى عدة عروض في الفترة الماضية إلا أنه لم يحسم موقفه منها في ظل ارتباطه بعقد مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

تقرر انتظام لاعبي الزمالك المعارين في تدريب الأبيض يوم السبت المقبل، استعدادا للبطولة العربية المقرر انطلاقها نهاية الشهر الجاري.

وسيتواجد كل من محمود علاء بعد انتهاء إعارته للاتحاد السكندري، وحمدي علاء المعار للبنك الأهلي وأحمد عيد المعار لإنبي ويوسف أوباما الذي انتهت إعارته للحزم السعودي في مران السبت المقبل.

يذكر أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة لمدة 5 أيام من التدريبات الجماعية عقب مواجهة فاركو الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الزمالك تعادل مع فاركو بهدفين لكل منهما في ختام مباريات الفريق بمسابقة الدوري المصري ليرفع رصيده للنقطة 60 في المركز الثالث بجدول الدوري.

ويستأنف الزمالك تدريباته السبت المُقبل استعدادا لخوض البطولة العربية والتي تقام في السعودية نهاية يوليو الجاري.

اقترب عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من الانتقال لنادي البنك الأهلي لضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

وكان الجهاز الفني للزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو قرر رحيل اللاعب عن الفريق بنهاية الموسم في ظل عدم الحاجة لخدماته بسبب تراجع مستواه وعدم التزامه مع الزمالك في الفترة الماضية.

يذكر أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة لمدة 5 أيام من التدريبات الجماعية عقب مواجهة فاركو الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.