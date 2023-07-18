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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صديقة رونالدو تسحر العيون بإطلالة مثيرة في الجيم

رونالدو وصديقته
رونالدو وصديقته

شاركت جورجينا رودريجيز عارضة الأزياء العالمية وصديقة البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي متابعيها صورة جديدة عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت جورجينا في الصور بإطلالة رياضية جريئة داخل صالة الالعاب الرباضية" الجيم"، وهى تؤدى تدريبات رياضية شاقة مما نال إعجاب متابعيها.

وتفضل عارضة الأزياء، جورجينا، اختيار الملابس الأنيقة التي تبرز جمالها ورشاقتها، وتميل إلى اختيار الألوان الغامقة، وتميل عارضة الأزياء جورجينا إلى الظهور بجمالها الطبيعي من دون وضع المكياج بطريقة لافتة.

يذكر أن رونالدو وجورجينا يعيشان قصة حب منذ 2016، وأنجبا ألانا مارتينا عام (2017) وبيلا إزميرالدا عام (2022)،كما تعتني بالطفل كريستيانو جونيور، المولود في عام 2010 من أم مجهولة، والتوأم إيفا وماتيو المولودان في عام2017 من أم بديلة أيضاً.

ويعيش كريستينانو وجورجينا معًا في المملكة العربية السعودية، بعد انضمام اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا إلىنادي النصر في يناير الماضي، بعد انتهاء عقده مع نادي مانشستر يونايتد.

 

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إطلالة رياضية جريئة البرتغالي كريستيانو رونالد النصر السعودي بإطلالة رياضية جورجينا رودريجيز تدريبات رياضية

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