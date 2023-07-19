ورش للمرأة ولقاءات توعية لصحة أفضل ضمن أنشطة قصور الثقافة بأسيوط

شهدت المواقع الثقافية التابعة لفرع ثقافة أسيوط، عدداً من الأنشطة والفعاليات المتنوعة، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، والتي تنوعت بين الورش الحرفية المجانية، ومحاضرات التوعية التثقيفية حول قضايا صحية.

ورش التفصيل والخياطة

في قصر ثقافة أسيوط قدمت ورش التفصيل والخياطة لمصممة الأزياء إيمان محمود والتي قدمت شرحاً مفصلاً لبدايات التفصيل والخياطة وكيفية القص علي الباترون واستخدام أدوات الخياطة المبدئية. وفي قصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر ببني مر استمرت ورش التفصيل والخياطة لمصممة الأزياء حفيظة سعد.

قصر ثقافة الغنايم

وعقد قصر ثقافة الغنايم محاضرة تثقيفية بعنوان "الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة" ضمن فعاليات برنامج نادي المرأة بالقصر شاركت بها كل من د. صفاء كامل مسئول تنظيم الأسرة بالغنايم وعبير عركي مسئول إعلام الإدارة الصحية بالغنايم. تحدثت بها "كامل" عن الهدف من تنظيم الأسرة وكيفية الحفاظ على الأم والطفل وكيفية اختيار الوسيلة المناسبة لكل سيدة، كما شددت عبير على الاهتمام بالمتابعة والكشف الدورى للسيدات والاهتمام أيضاً بالتغذية المناسبة من أجل صحة أفضل وحياة أفضل.

قصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر

كما شهد قصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر ببني مر محاضرة تثقيف صحي بعنوان "نقص المناعة البشري" بمقر القصر، تحدثت بها سناء حسن كامل مقدمة شرحا مفصلا عن مرض نقص المناعة.

الفعاليات قدمها فرع ثقافة أسيوط التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، ذلك فى إطار اهتمام هيئة قصور الثقافة بتقديم سلسلة من الأنشطة الثقافية والفنية للمرأة ضمن برنامج يوليو الحالي.