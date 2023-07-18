عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب الإجلاء الفوضوي والمميت من أفغانستان.. الكونجرس يستدعي وزير الخارجية الأمريكي

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

أعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، مايكل ماكول، اليوم الثلاثاء، أنه أصدر أمر استدعاء لوزير الخارجية أنتوني بلينكن، يطلب فيه وثائق تتعلق بانسحاب إدارة بايدن الفاشل من أفغانستان في أغسطس 2021 والوفاة المأساوية لـ 13 من أفراد الجيش الأمريكي في كابول.

وقال ماكول: "لقد طلبت مرارا وثائق عن انسحاب إدارة بايدن الفوضوي من أفغانستان.. إن استمرار رفض الوزارة تقديم ملفات تتعلق بمراجعة ما بعد الإجراء هو محاولة صارخة أخرى لإخفاء مسؤولية إدارة بايدن في الإجلاء الفوضوي والمميت من أفغانستان. ليس لدي خيار سوى إصدار أمر استدعاء".

وطلب عضو الكونجرس من بلينكن تقديم الوثائق في غضون أسبوع أو بحلول الساعة 10:00 صباحا بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة يوم الثلاثاء 25 يوليو.

في وقت سابق من اليوم، اتهم ماكول وزارة الخارجية الأمريكية، بانتهاك أمر استدعاء آخر لتقديم وثائق تتعلق بالصين ووعد باتخاذ مزيد من الإجراءات.

بايدن: التزام أمريكا تجاه إسرائيل ثابت ولا يتزعزع

ترامب: بايدن رئيس فاسد وغير كفء يجر أمريكا إلى حرب عالمية ثالثة

وانسحبت الولايات المتحدة من أفغانستان في أغسطس 2021، بعد استيلاء طالبان السريع على البلاد.

وقاد الجيش الأمريكي الإجلاء الفوضوي لآلاف الأشخاص من أفغانستان عبر مطار كابول، حيث أسفر هجوم إرهابي عن مقتل 13 جنديا أمريكيا و 170 أفغانيا

أفغانستان بلينكن إدارة بايدن أمريكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل مفاجئ من محمد عبد المنعم بعد عقوبة الأهلي.. شاهد

رقم مفاجأة.. قيمة انتقال إمام عاشور للأهلي..فيديو

أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن انضمام رضا سليم للأهلي

أخيرا “شوية طراوة”| الأرصاد تزف البشائر للمصريين وتكشف موعد انكسار الموجة الحارة

بعد إعلان انضمامه للأهلي.. إمام عاشور ينشر فيديو له رفقة نجم الزمالك

إعلان حرب.. بيان عاجل من رئيس جنوب أفريقيا بشأن اعتقال بوتين

‏ارتفاع ضحايا عقار حدائق القبة المنهار لـ13 شخصا.. والنيابة تسلم الجثامين لذويها

تعليق مثير من أمير توفيق بعد تعاقد الأهلي مع امام عاشور

موضوعات متعلقة

أردوغان يهدي أمير قطر سيارة تركية الصنع.. شاهد

لأول مرة.. الأمن الفيدرالي الروسي يكشف تفاصيل اعتقال عميل أوكراني قرب موسكو

درجات الحرارة تحطم الأرقام قياسية| موجة غير مسبوقة تضرب العالم.. والدول العربية في معاناة

بسبب زيلينسكي.. الغرب يستعد لإجبار أوكرانيا على إبرام اتفاقية سلام مع روسيا

ترامب: بايدن رئيس فاسد وغير كفء يجر أمريكا إلى حرب عالمية ثالثة

ترامب: سأطلب من أوروبا دفع تكاليف استعادة مخزونات الأسلحة الأمريكية المرسلة لأوكرانيا

أول تعليق من الاتحاد الأفريقي علي قرار روسيا الانسحاب من صفقة الحبوب

خسر كل شئ .. هجوم عنيف علي زيلينسكي في أوكرانيا

ترشيحاتنا

حمى الضنك.. مستشار الرئيس للصحة: لم نرصد حالات مصابة بأعراض شديدة

الرئيس التركي يصل الإمارات في زيارة رسمية

بالمستندات.. ميدو ينشر عقد بيع إمام عاشور من الزمالك إلى ميتلاند وحقيقة نسبة البيع للشركة الراعية

الناموس.. مستشار الرئيس للصحة: حمى الضنك لا تنتقل من إنسان لآخر

الكشف عن خطة ترامب وأنصاره لإجراء تغيير جذري في سلطات الرئاسة الأمريكية

%80 من المساحات المستهدفة| الزراعة: محصول القطن مبشر بالخير هذا الموسم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فك لغز العثور على جثة رضيعة لفظتها أمواج البحر في إسبانيا

يصل سعرها إلى 80 ألف دولار.. سترة الأميرة ديانا في مزاد علني

صدمة للجمهور|الموسيقيين أوقفت تصريح حفل ترافيس سكوت ومن الممكن إقامته في تلك الحال..ايه الحكاية

رجل أعمال يحول أحد المعالم الشهيرة ببريطانيا إلى مسجد.. اعرف القصة

فيديو

قرصة ودن.. منتج يعترف بعمل سحر لـ فيفي عبده.. وهذا رد الأزهر|فيديوجراف

«خانّي مع ممثلة مشهورة».. ريم طارق تفضخ حسن شاكوش على الهواء.. فيديوجراف

خلصت على عيالها التلاتة.. سبب غريب وراء حادث سوهاج

أعراضه غريبة.. انتشار مرض خطير في قنا ووزارة الصحة تكشف التطورات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ