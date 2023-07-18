بسبب الإجلاء الفوضوي والمميت من أفغانستان.. الكونجرس يستدعي وزير الخارجية الأمريكي

أعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، مايكل ماكول، اليوم الثلاثاء، أنه أصدر أمر استدعاء لوزير الخارجية أنتوني بلينكن، يطلب فيه وثائق تتعلق بانسحاب إدارة بايدن الفاشل من أفغانستان في أغسطس 2021 والوفاة المأساوية لـ 13 من أفراد الجيش الأمريكي في كابول.

وقال ماكول: "لقد طلبت مرارا وثائق عن انسحاب إدارة بايدن الفوضوي من أفغانستان.. إن استمرار رفض الوزارة تقديم ملفات تتعلق بمراجعة ما بعد الإجراء هو محاولة صارخة أخرى لإخفاء مسؤولية إدارة بايدن في الإجلاء الفوضوي والمميت من أفغانستان. ليس لدي خيار سوى إصدار أمر استدعاء".

وطلب عضو الكونجرس من بلينكن تقديم الوثائق في غضون أسبوع أو بحلول الساعة 10:00 صباحا بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة يوم الثلاثاء 25 يوليو.

في وقت سابق من اليوم، اتهم ماكول وزارة الخارجية الأمريكية، بانتهاك أمر استدعاء آخر لتقديم وثائق تتعلق بالصين ووعد باتخاذ مزيد من الإجراءات.

وانسحبت الولايات المتحدة من أفغانستان في أغسطس 2021، بعد استيلاء طالبان السريع على البلاد.

وقاد الجيش الأمريكي الإجلاء الفوضوي لآلاف الأشخاص من أفغانستان عبر مطار كابول، حيث أسفر هجوم إرهابي عن مقتل 13 جنديا أمريكيا و 170 أفغانيا